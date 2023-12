„Nicht einfach ’nur‘ eine Reise: Familie aus NRW erfüllt sich nach 25 Jahren den Traum vom Weihnachtsfest in Südafrika

Am Flughafen Düsseldorf zeigt sich vor den Festtagen ein geschäftiges Treiben. Für die einen geht es zum Christmas-Shopping nach London, die anderen besuchen ihre Familie in Griechenland. Unter den Reisenden ist auch eine fünfköpfige Familie aus NRW, die sich nun einen 25 Jahre lang schlummernden Traum erfüllt.

Die Familie aus Paderborn, „das liegt im schönen Ostwestfalen“, wie Sohn Fredrik (22) betont, wartet am Donnerstagvormittag samt Koffern in der Abflughalle. Sie verbringen das diesjährige Weihnachtsfest in Südafrikas Küstenmetropole Kapstadt.

Entspannt stehen sie abseits der Schlange ihres Check-in-Schalters, obwohl noch ein Familienmitglied fehlt – ihre Tochter Finja (20). „Die steckt gerade noch im Stau“, erzählt Mutter Dörte. „Sie studiert hier in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Uni“, fügt Vater Matthias hinzu und schiebt das Stauchaos auf den Düsseldorfer Stadtverkehr.

„Jedenfalls fliegen wir pünktlich zum Ferienstart, denn wir haben noch eine Schülerin unter uns“, sagt die dreifache Mutter und zeigt auf die Tochter Henrike (17). „Wir haben schon immer von einem gemeinsamen Urlaub in Südafrika geträumt.“

Familie hegt seit 25 Jahren einen Wunsch, den sie sich nun erfüllt

„Dabei ist die Reise nicht einfach ’nur‘ eine Urlaubsreise“, ergänzt ihr Ehemann und wechselt dabei die Körperhaltung. Es wird deutlich, dass er nun etwas weiter ausholen wird. „Meine Frau und ich waren schon einmal als frisch verliebtes Paar in Südafrika, vor 25 Jahren. Es hat uns so gut gefallen, dass wir bereits damals gesagt haben: ‚Wenn wir mal Kinder haben, wollen wir als Familie noch einmal hierher.‘ Gesagt, getan – heute ist es soweit!“, erzählt der Familienvater mit leuchtenden Augen.

Die Familienmitglieder nicken mit breitem Grinsen. Ein kleiner Gänsehautmoment, mitten im regen Treiben am DUS.

Corona machte einen Strich durch die Rechnung

„Eigentlich hatten wir die Reise schon vor knapp vier Jahren über Ostern geplant. Leider kam Corona dazwischen, und die Reise musste zehn Tage vor Beginn abgeblasen werden“, erinnert sich Mutter Dörte sehnsüchtig zurück. Doch die Enttäuschung von damals weicht schnell wieder aus ihrem Gesicht, denn nun geht sie endlich los: die Reise, auf die sie so lange hingefiebert haben.

Gerne hätten sie die Reise mit einem anderen Paar angetreten, welches Dörte und Matthias ebenfalls vor 25 Jahren im Südafrika-Urlaub kennenlernten. Seitdem sind sie unzertrennlich. „Leider passte es zeitlich nicht“, sagt Dörte wehmütig. „Aber auch so werden es tolle Tage.“

Die Familie hat sich für einen 14-tägigen Urlaub entschieden. In dieser Zeit wollen sie Kapstadt, aber auch die Umgebung erkunden. „Wir haben eine kleine Rundreise geplant“, erzählt Familienvater Matthias, der es offensichtlich kaum abwarten kann.

Flughafen Düsseldorf erwartet während Weihnachtsferien über 700.000 Flugpassagiere

Die Paderborner sind nicht die einzigen, die sich in diesem Jahr für einen Weihnachtsurlaub entschieden haben. Die Nachfrage nach Flügen ist 2023 besonders hoch. Insgesamt rechnet der Flughafen von Donnerstag, 21. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 7. Januar, mit mehr als 700.000 Fluggästen, wie aus einer Mitteilung des DUS hervorgeht.

Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafen Düsseldorf, zieht Bilanz: „Wir werden fast punktgenau bei etwa drei Millionen Passagieren mehr als im letzten Jahr landen und bis Jahresende insgesamt rund 19 Millionen Fluggäste verzeichnen.“

Die Angst vor Chaos sollte nach dem Geschmack des Airports unbegründet bleiben: Die Lage bei der Gepäckabfertigung, an den Sicherheitschecks und nach den Streiks im Sommer 2022 scheint sich entspannt zu haben. In der obigen Fotogalerie findet ihr einen Rückblick mit langen Warteschlangen an den Schaltern während der Sommerferien.

