Auf dem Flughafen Düsseldorf kommt es immer mal wieder zu Verspätungen oder komplett gestrichenen Flügen. Eine Übersicht über alle ausfallenden Flüge findet ihr hier.

>> Flughafen Düsseldorf in den Ferien: Das müssen Reisende beachten <<

Flughafen Düsseldorf: Diese Flüge fallen heute aus (Mittwoch, 7. Februar)

Am Mittwoch (7. Februar) bis Donnerstagmorgen (8. Februar) hat die Gewerkschaft Verdi das Lufthansa-Bodenpersonals zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Folglich kommt es auch am Flughafen Düsseldorf zu Einschränkungen im Flugalltag. Weitere Infos zum Lufthansa-Streik und den Auswirkungen am Flughafen Düsseldorf findet ihr hier.

Abflug in Düsseldorf:

7.25 Uhr nach München (LH 2041)

8.15 Uhr nach Amsterdam (KL 1854)

8.25 Uhr nach München (LH 2001)

10.25 Uhr nach München (LH 2007)

10.50 Uhr nach Frankfurt (LH 077)

11.55 Uhr nach München (LH 2013)

13.25 Uhr nach München (LH 2017)

14.50 Uhr nach München (LH 081)

17.25 Uhr nach München (LH 2023)

18.25 Uhr nach München (LH 2025)

18.50 Uhr nach München (LH 087)

19.25 Uhr nach München (LH 2029)

20.25 Uhr nach München (LH 2033)

Ankunft in Düsseldorf:

7.35 Uhr von Amsterdam (KL 1853)

7.40 Uhr von München (LH 2000)

9.40 Uhr von München (LH 2006)

10 Uhr von Frankfurt (LH 074)

11.10 Uhr von München (LH 2012)

12.40 Uhr von München (LH 2016)

13.55 Uhr von Frankfurt (LH 078)

16.40 Uhr von München (LH 2022)

17.40 Uhr von München (LH 2024)

17.50 Uhr von Frankfurt (LH 084)

18.40 Uhr von München (LH 2028)

19.40 Uhr von München (LH 2032)

21.10 Uhr von München (LH 2038)

22.20 Uhr von Frankfurt (LH 088)

22.40 Uhr von München (LH 2040)

Stand: Mittwoch, 7. Februar, 7.15 Uhr

Weitere Informationen zu eurem Flug findet ihr hier.

Ihr fliegt ab Köln? Hier erfahrt ihr, welche Flüge am Flughafen Köln/Bonn ausfallen!

Flughafen Düsseldorf: Buchbare Zeitfenster an den Sicherheitskontrollen

Der hohe Andrang an den Flughäfen sorgte in den vergangenen Jahren für viel Chaos und lange Wartezeiten. Während der Corona-Pandemie kam es an vielen Airports zu großem Stellenabbau und krankheitsbedingten Ausfällen beim Personal. Besonders im Sommer, aber auch im Herbst und Winter 2022, hatte der Flughafen überfüllten Warteschlagen vor den Schaltern und den Sicherheitsbereichen zu kämpfen.

Der Airport will weiteres Chaos zukünftig verhindern und hat daher bereits im Früjahr 2023 ein großes Maßnahmenpaket präsentiert. Mit dem „Off-Block“-Programm wurden neue Services für Flugreisende eingeführt. Unter anderem sollen Gäste 72 Stunden vor Abflug Zeitfenster für die Kontrolle buchen. Auch eine neue Priority Lane wurde am Schalter eingerichtet. Was sich sonst noch für Gäste geändert hat, erfahrt ihr hier.

Flughafen Düsseldorf: Wie sind die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen?

Viele Reisende stellen sich die Frage, wie lang die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen beim Flughafen Düsseldorf sind. Der Airport gibt darüber entsprechend Auskunft, den aktuellen Status erfahrt ihr hier.

>> Günstig Parken am Flughafen Düsseldorf – Parkhäuser, Preise, Tipps <<

Flughafen Düsseldorf: Warnstreiks und lange Schlangen in der Vergangenheit

Am Donnerstag, dem 1. Februar 2024, fand ein bundesweiter Warnstreik der Luftsicherheitskräfte statt. Davon betroffen war auch der Flughafen in Düsseldorf. Nach eigenen Angaben konnten von den ursprünglich geplanten 286 Flugbewegungen insgesamt 188 stattfinden (81 Abflüge und 107 Ankünfte), darunter auch Langstreckenflüge und Zubringer für Kreuzfahrten. Sechs Flüge wurden umgeleitet. Weitere Infos zum Streik findet ihr hier!

Auch im April 2023 wurde auf den größten Flughäfen NRWs gestreikt: die Auswirkungen auf den Flugverkehr in Düsseldorf waren wieder heftig. Bereits im Februar 2023 fielen bei einem Streiktag über 100 Flüge fielen aus, im Januar waren zahlreiche Flüge wegen eines Warnstreiks am Düsseldorfer Flughafen ausgefallen. Über Weihnachten und die Winterferien 2022 blieb die Lage am Flughafen Düsseldorf entspannt. Zwar bildeten sich wieder einige lange Schlangen am Sicherheitscheck, das Chaos aber blieb aus. Zuvor sorgte ein Eurowings-Streik im Oktober 2022 für Ärger unter den Reisenden.