Düsseldorfer Hofflohmärkte heute in Gerresheim: Trödeln im Hinterhof

Auf den beliebten Trödelmärkten in Düsseldorf, wie etwa dem Radschlägermarkt, kann es am Wochenende schon einmal eng werden. Die Hofflohmärkte in Düsseldorf bieten dazu ein angenehmes Gegengewicht und verlagern den Trödelspaß einfach in die Hinterhöfe oder Gärten der Menschen in den Stadtteilen. Wo als nächstes gebummelt werden darf, und was euch vor Ort erwartet, zeigen wir euch hier!

Der große Vorteil der Hofflohmärkte in Düsseldorf abseits der entspannten Atmosphäre: Ihr lernt eure Nachbarn besser kennen und erforscht Gebiete, die sonst wahrscheinlich eher selten besucht werden. Die Veranstalter haben sich das Credo „Nachbarschaft, Nachhaltigkeit und Viertelliebe“ jedenfalls ganz groß auf das Banner geschrieben.

>> Flohmärkte in Düsseldorf: Die Trödel-Termine im Überblick <<

Der nächste Hofflohmarkt in Düsseldorf am 2. September in Gerresheim

Die kommende Ausgabe der Hofflohmärkte in Düsseldorf macht es sich am Samstag, 2. September, voraussichtlich in Gerresheim bequem. Getrödelt wird von 10 bis 16 Uhr.

Weitere Infos folgen zeitnah über die Facebookseite und die Homepage des Veranstalters.

Hofflohmärkte in Düsseldorf 2023: Die nächsten Termine und Öffnungszeiten

Wann wird das nächste Mal auf den Hofflohmärkten in Düsseldorf gebummelt und getrödelt? Wir haben die Übersicht:

Samstag, 2. September 2023: Gerresheim

Samstag, 9. September 2023: Unterrath

Samstag, 16. September 2023: Rath

Samstag, 23. September 2023: Benrath

Samstag, 30. September 2023: Unterbach

Alle Termine finden samstags von 10 bis 16 Uhr statt.

>> Wochenende in Düsseldorf: Flohmärkte, Konzerte, Kultur – unsere Tipps <<

Hofflohmarkt in Düsseldorf: So macht ihr mit

Für nur 10 Euro könnt ihr auch selbst bei den Hofflohmärkten in Düsseldorf mitmachen – die Pläne für die nächsten Orte kommen immer drei Wochen im Voraus, genug Zeit also um einige Schmuckstücke aus der Garage oder dem Keller zusammenzutragen. Noch besser: Sprecht euch mit der Nachbarschaft ab und organisiert einen großen Trödel, der zahlreiche Menschen zu euch in die Straße zieht – je mehr, desto lustiger!

Eine Anmeldung gilt immer pro Hof oder Garten für eine Hausnummer im genannten Stadtviertel. Bei Mietern sollte natürlich die Hausverwaltung oder der Eigentümer gefragt werden. Auf Gehwegen und öffentlichen Flächen ist der Verkauf verboten und bei schlechtem Wetter wird dennoch munter verkauft (Pavillons, Schirme oder Planen schaffen Abhilfe gegen Regen).

Weitere Infos zur Anmeldung und viele Tipps findet ihr über hofflohmaerkte.de.