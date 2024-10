Seit knapp zehn Jahre versorgt die Metzgerei Matzner die Menschen im Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel mit frischem Fleisch und deftigen Spezialitäten. Wer sich derzeit in der Fleischerei ein Steak zum Mittagessen oder ein geschmiertes Mettbrötchen holen möchte, steht jedoch vor verschlossen Türen. Der Grund: Hier entsteht gerade der erste SB-Metzger der Stadt.

Neues Konzept setzt auf autonomes Einkaufen

Betrieben wird dieser nach wie vor von der Traditonsfleischerei, das Konzept wird allerdings ein völlig anderes sein. Während bis vor Kurzem Kunden noch persönlich von Mitarbeitern bedient wurden, sollen sich diese in den Räumlichkeiten der Metzgerei bald selbst an den Kühlschranken bedienen und ihre Einkäufe beim Rausgehen automatisch bezahlen. Wie Chef Thomas Matzner der Rheinischen Post erklärt, registrieren sich Kunden dafür am Eingang des neuen „24/7 Smart Stores“ mit einem QR-Code oder ihrer Kreditkarte. Damit alles reibungslos klappt, wird das Geschehen im Laden von sechs Kameras aufgezeichnet und ausgewertet.

Weiterlesen: Brot kaufen und Gutes tun: Das steckt hinter dem Konzept der neuen Terbuyken-Filiale in Düsseldorf

Neben Waren aus dem Kühlschrank soll es auch die Möglichkeit zur Vorbestellung geben. Kunden können dafür einen Tag vorher im Neusser Standort der Metzgerei ihre Bestellung aufgeben und diese dann einen Tag später im SB-Geschäft abholen.

Die Entscheidung seine Metzgerei umzurüsten, sei Matzner nicht leicht gefallen. „Wir machen das gezwungenermaßen aufgrund der schwierigen Personalsituation“, erklärt er der Rheinischen Post. Auf das Prinzip der autonomen Selbstbedienung hätten ihn seine Kinder gebracht.

Eröffnung in diesem Jahr geplant

Sollten die Umbaumaßnahmen nach Plan laufen, eröffnet der Traditionsfleischer bereits im Dezember unter dem neuen Konzept. Geplant sind Öffnungszeiten von 7 bis 22 Uhr. Menschen aus Oberkassel und Umgebung steht der SB-Metzger demnach 15 Stunden am Tag zur Verfügung. Genügend Zeit also, um sich mit Schnitzel, Kotelett und Co. einzudecken.

Lese-Tipp: Es geht um die Wurst in Düsseldorf: Dieser virale Foodtruck serviert euch mehr als simplen Hot Dog