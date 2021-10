Den inneren Schweinehund zu überwinden, um endlich wieder mit dem Training anzufangen kann so schwer sein. Mit diesen exklusiven Fitnessstudios in Düsseldorf fällt das definitiv leichter:

Fitnessstudios in Düsseldorf: EVO Fitness Le Flair

Das Konzept Fitnessstudio auf ein ganz neues Level heben – das hat sich EVO Fitness in Düsseldorf zur Aufgabe gemacht. Das Boutique Fitnessstudio vermittelt eine heimische und zugleich exklusive Atmosphäre in zentraler Stadtlage.

Der Trainingsansatz des Gyms in Düsseldorf ist es, sinnvolle Bewegungen und funktionelles Training zu kombinieren und durch Gleichgewichts- und Geschicklichkeits-Übungen eine ganzheitliche Fitness zu erzielen. Die eigene Evo-App motiviert Mitglieder und zeigt ihnen ihren Trainingsfortschritt auf. Diverse Workout-Videos unterstützen euch dazu beim Training im Gym selbst, aber auch Zuhause.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Alexander Schröder (@alex.s2908)

Im Evo – Le Flair in Düsseldorf Pempelfort könnt ihr entweder Mitglied werden oder ganz unverbindlich Einzel- oder 3er-Karten kaufen. Diese kosten 13 bzw. 29 Euro.

Adresse: Marc-Chagall-Straße 2, 40477 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Täglich von 6 bis 23 Uhr

Website

Fitnessstudios in Düsseldorf: JOHN REED Fitness

JOHN REED versteht sich als mehr als „bloß“ ein Fitnessstudio. Das zeigt sich vor allem in der Gestaltung der mittlerweile drei Standorte in Düsseldorf. Die exklusiven Studios ähneln nämlich eher einem Nachtclub als einem Gym. Ein wesentlicher Faktor für das Konzept von JOHN REED ist die Musik, die als DER Motivationstreiber schlechthin dienen sollen. Zweimal wöchentlich gibt es sogar Live-DJ-Sets in allen Clubs der Kette.

In den JOHN REED Fitnessstudios in Düsseldorf könnt ihr diverse Fitnesskurse belegen oder euch an den Geräten austoben. Auch Stunden mit Personal Trainern sind buchbar. Ab 25 Euro im Monat könnt ihr Mitglied in einem der Clubs werden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hendrik von der Geest (@hendrikvondergeest)

JOHN REED Fitness Düsseldorf Friedrichstadt

Adresse: Graf-Adolf-Straße 30-35, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Täglich von 6 bis 24 Uhr

Website

JOHN REED Fitness Düsseldorf Bilk

Adresse: Völklingerstraße 24, 40221 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr geöffnet

Website

JOHN REED Fitness Düsseldorf Arcaden

Adresse: Friedrichstraße 133, 40217 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Täglich von 6 bis 23 Uhr

Website

Fitnessstudios in Düsseldorf: Fitness First

Die beiden Fitness-First-Studios in Düsseldorf vereinen alles, was ein gutes Gym benötigt: Hier könnt ihr neben Gewichtstraining auch funktionellere Einheiten absolvieren und sowohl Indoor- als auch Outdoor-Kurse belegen. Der Wellnessbereich und das Solarium runden den Besuch in einem der Fitnessstudios in Derendorf oder in den Schadow Arkaden ab. Lediglich in Punkto Öffnungszeiten sollten Sportwütige beachten, dass vor allem das Gym in den Schadow Arkaden am Wochenende relativ früh schließt. Samstags und sonntags kann lediglich bis 20 Uhr gesportelt werden.

>> Fitness-Geheimnis gelüftet: Deshalb ist Jessica Biel so fit – und ihr könnt es nachmachen <<

Mitglied in einem der Fitness-First-Studios könnt ihr ab 15,50 Euro monatlich werden. Für Studenten, Schüler und Azubis gibt es Rabatte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dennis (@dennis.sma)

Fitness First Düsseldorf Schadow Arkaden

Adresse: Schadowstraße 17, 40212 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 6:30 bis 23 Uhr, Freitag von 6:30 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 9:30 bis 20 Uhr

Website

Fitness First Düsseldorf Derendorf im Lighthouse

Adresse: Im Lighthouse, Derendorfer Allee 6, 40476 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Werktags von 6:30 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag von 8 bis 23 Uhr

Website

Fitnessstudios in Düsseldorf: Holmes Place Fitness

Eine Mitgliedschaft in einem der Holmes Place Fitnessstudios gewährt euch ein echtes All-In-Paket: Die Gyms in Düsseldorf bieten Kinderbetreuung, Shops, Cafés, Pools, Saunen und Dampfbäder an. In verschiedensten Kursen und den Gerätebereichen, die unterschiedliche Trainingsfokusse zulassen, kommt garantiert jeder Sportliebhaber auf seine Kosten. Doch die Exklusivität von Holmes Place Fitness hat auch ihren Preis: Die Mitgliedschaft kostet monatlich ab 74,90 Euro.

Für alle, die gerne auch am Wochenende noch spät ins Fitnessstudio gehen wollen, bieten sich die Standorte von Holmes Place Fitness eher weniger an: Sie schließen samstags und sonntags entweder um 21 oder um 20 Uhr.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Holmes Place Deutschland (@holmesplacede)

Holmes Place Fitness Düsseldorf Königsallee

Adresse: Königsallee 59, 40215 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Werktags von 6:30 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag von 8 bis 21 Uhr

Website

Holmes Place Fitness Düsseldorf Provinzialplatz

Adresse: Kölner Landstraße 11-17, 40591 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Werktags von 7 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 21 Uhr

Website

Holmes Place Fitness Düsseldorf – Am Seestern

Adresse: Oberlöricker Str. 3, 40547 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Werktags von 6:30 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 20 Uhr

Website