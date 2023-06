Fischmarkt heute in Düsseldorf: nächster Termin am 4. Juni – alle Infos für die Saison 2023

Der Fischmarkt am Düsseldorfer Tonhallenufer ist eine feste Institution. Am ersten Sonntag im April startete das beliebte Event mit rund 25.000 Besuchern in die neue Saison. Bis Anfang November bieten euch jede Menge Aussteller wieder regionale sowie internationale Spezialitäten an. Außerdem erwarten euch Live-Musik und das beliebte „After Fischmarkt Clubbing“ an den Kasematten.

Nächster Termin für den Düsseldorfer Fischmarkt: 4. Juni 2023, 11 bis 18 Uhr

Seit über 20 Jahren ist der Fischmarkt am Rheinufer mit seinem vielfältigen Angebot ein Publikumsmagnet. Der Mix aus Delikatessen- und Kunsthandel, Weinfest und Fischmarkt hält für jeden Geschmack und Besucher das Richtige parat. Kein Wunder also, dass sich viele Düsseldorfer auf den nächsten Termin am 7. Mai 2023 freuen.

Der Fischmarkt am Tonhallenufer soll in diesem Jahr von April bis November 2023 an insgesamt 8 Veranstaltungstagen stattfinden. Im August startet der Fischmarkt wie im vergangenen Jahr an zwei Tagen durch: Am Samstag (5. August) und dem darauffolgenden Sonntag (6. August) dürft ihr das Fest am Rhein in doppelter Ausführung genießen.

Fischmarkt Düsseldorf 2023: alle Termine auf einen Blick

Der Fischmarkt findet immer sonntags statt und ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Ausnahme gibt es aber: Am ersten Augustwochenende findet das Event auch am Samstag statt. Hier die Termine für 2023 im Überblick:

Sonntag, 2. April 2023

Sonntag, 7. Mai 2023

Sonntag, 4. Juni 2023

Samstag, 5. August 2023

Sonntag, 6. August 2023

Sonntag, 3. September 2023

Sonntag. 1. Oktober 2023

Sonntag, 5. November 2023

Fischmarkt Düsseldorf: Gourmet- und Flaniermeile am Tonhallenufer

Viele Stände und Aussteller sind schon seit Jahren dabei, aber es gibt auch neue Angebote. Immer wieder hoch im Kurs bei den Besuchern steht der handgemachte Likör von „Booce Liqueurs“. Fruchtig, sahnig, süß und frisch – eine vielfältige Auswahl gibt es bei dem Engelskirchener Unternehmen. Die Liköre lassen sich auch wunderbar zu köstlichen Cocktails mischen. Ebenfalls seit Jahren dabei ist „Hüte Geissel“. Mit Leidenschaft und Engagement bietet Frau Geissel stylische Hüte, Accessoires, Taschen aus Leder mit bunten und modischen Taschengurten.

Die Gourmetmeile am Rhein bietet unter anderem auch köstliche Austern bei „Café de Bretagne“ und Meeresfrüchte beim Ratinger Restaurant „L’olivo“. Der Klassiker „Roy“ aus Venlo mit seinen holländischen Kibbeling darf nicht fehlen. Die Gäste genießen dazu meist einen kühlen Crémant oder Wein. Das „Bistro im Maxhaus“ verwöhnt euch mit exquisiten Weinen und verschiedenen Quiche-Varianten. Auf der gemütlichen Terrasse neben dem Stand könnt ihr die Seele treiben lassen.

Außerdem auf der To-Do-Liste für die Gourmetmeile am Rhein: „Meeresfrüchte Traber“ bietet euch frische Meeresfrüchte wie Tintenfisch und köstliche Austern. „Pulled Beef Burger“ kommen vom „Kiezmetzger“ aus Düsseldorf, verschieden belegte Pitas gibt es beim „Restaurant Klosterhof“ – und auch die Wildspezialitäten bei „Hauck´s“ sind mehr als einen Blick wert, hier locken Reh-Bratwürste und saftige Hirsch-Burger. Am Flammkuchenstand von „La Petite France“ könnt ihr ebenso deftige Gaumenfreuden genießen.

Im letzten Jahr entwickelte sich der Stand „Knödelfein“ zum Publikumsrenner. Die gesunde Variante der Knödel, wie Rote-Beete-Knödel mit Chimi Churri oder Kaaspress-Knödel mit Portwein verfeinert, bieten eine köstliche Abwechslung.

Nicht minder interessant ist das Getränkeangebot: Verschiedene Winzer laden zur Verkostung an den Weinständen mit den gemütlichen Terrassen ein. Neben dem Brauereistand „Zum Schlüssel“ sind auch die Hausbrauerei „Gulasch Alt“ sowie „Heineken“ vor Ort und versorgen euch mit Bier und anderen Kaltgetränken. Die Firma RheinGIN bringt sogar ihren eigenen Gin mit zum Fischmarkt – Prost!

Fischmarkt 2023 in Düsseldorf: Diese Aussteller sind neu dabei

Neu mit dabei: Die Düsseldorfer Kultbar „Cubanitos“ an der Ratingerstraße wird erstmalig auf dem Gelände des Fischmarktes vertreten sein. Den Stand findet ihr unter der Oberkasseler Brücke – schwer zu finden wird es nicht sein, denn als Live-Act werden die Strandpiraten für beste Stimmung sorgen. Die beliebten Cocktails gibt’s natürlich auch!

Bei „Die Wagnerin“ erwartet euch ein buntes Angebot an Ayurverda Soulfood: Mit Curry und veganen Linsendals bringt Sie je nach Jahreszeit unterschiedliche gesunde und wohltuende Gerichte auf den Markt. Die beliebten Sommerdrinks wie Lillet und Aperol werden in der Wein- und Champagner-Lounge in passendem Ambiente genossen.

Warm, knusprig, herzhaft, süß und salzig – „Empanadas Moreno“ bietet eine riesige Auswahl an gefüllten Teigtaschen. Die südamerikanischen Spezialitäten werden frisch zubereitet. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ebenfalls neu mit dabei: „Coffee Fellows“! Die neue Kaffeebar wird wohl die neue Anlaufstelle für alle Kaffeeliebhaber. Verkauft wird aus einem coolen Vintage Ape Hänger. Mit Bagels, Bowls und Pastrami Sandwiches verköstigt er alle Besucher mit kleinem und großen Hunger. für den kleinen Hunger.

Auch die französische Kulinarik wird verstärkt: Der Weinkeller „In Cocagne“ bietet seit 2018 hochwertigen Wein aus kleiner Produktion von passionierten Winzern an. Ein bisher unbekannter Schatz ist hier ein Champagner mit Preisen wie in Frankreich. Unbedingt probieren! Übrigens: Das dazugehörende Geschäft gibt es auf der Duisburger Straße 83 in Pempelfort.

Fischmarkt Düsseldorf mit DJ Theo Fitsos und „Steven K and friends“

Um das Fischmarkt-Erlebnis abzurunden, können die Besucher bei den Brauereiständen die ausgelassene Stimmung bei dem ein oder anderem Altbier genießen und bei den Weinhändlern Federweißer genießen. Zudem bringen die Weinhändler auch den ersten Glühwein der Saison mit – für die Besucher, die es gerne exotischer hätten, hat „Weinkontor Baustian“ die Heiße Holler dabei.

Musikalisch umrahmen DJ Theo beim Weinstand von TV-Koch Dave Hänsel und „Steven K and friends“ beim Brauereistand vom „Gulasch Alt“ das Angebot.

„After Fischmarkt Clubbing“ an den Kasematten

„After Fischmarkt Clubbing" an den Kasematten

An jedem Fischmarkt-Sonntag lädt die Cocktailbar 112 an den Kasematten zum „After Fischmarkt – Wine & Sound“ ein. Von 17 bis 22 Uhr erwarten euch kühler Wein und heiße House-Sounds von Kaj Marx und weiteren DJs aus der Düsseldorfer Szene. Bei Sonnenschein findet der „After Fischmarkt“ im Freien statt, bei Regen und Kälte könnt ihr überdacht und beheizt den Tag ausklingen lassen.

Fischmarkt Köln 2023: Vorerst keine Termine bekannt

Fischmarkt Köln 2023: Vorerst keine Termine bekannt

Wie die Veranstalter auf Anfrage bekanntgegeben haben, wird es vorerst keinen Fischmarkt in Köln geben. Der Grund dahinter liegt in der Kostenexplosion hinsichtlich der Preisgestaltung auf dem Gelände der Messe Köln. Falls es zu Änderungen kommt, halten wir euch hier auf dem Laufenden.

Im vergangenen Jahr war der Fischmarkt am Tanzbrunnen in Köln ein voller Erfolg. Findet hier Fotos, Impressionen und Infos zum Fischmarkt in Köln 2022.

Anreise zum Düsseldorfer Fischmarkt: Wie komme ich hin? Wo kann ich parken?

Der Fischmarkt in Düsseldorf findet an der Rheinterrasse am Tonhallenufer statt (Google Maps). Da es vor Ort gerne voll wird, empfehlen die Veranstalter die Anreise vor allem mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Linien U74 und U77 halten an der Haltestelle Tonhalle/Ehrenhof, also gleich vor der Tür – von dort seid ihr binnen weniger Minuten vor Ort.

Wer neben dem Fischmarkt auch die Düsseldorfer Altstadt besuchen will, der findet als Autofahrer einige Meter weiter entfernt das B+B Parkhaus am Ratinger Tor (Ratinger Str. 50, 40213 Düsseldorf, Link zu Google Maps, Preis pro Stunde: 2 Euro). Für die gute Lage findet ihr hier ein recht günstiges Parkhaus mit leicht klaustrophobischer Straßenführung (höher als 2 Meter sollte euer Auto nicht sein!) und recht engen Parklücken. Gleich um die Ecke ist das Schlösser Quartier Bohème und das Füchschen, sowohl der Rhein als auch weitere Top Spots sind binnen 5 bis 10 Minuten zu Fuß erreichbar.

Als Alternative zur Ratinger Straße könnt ihr auch in der Nähe vom Kunstpalast euer Glück versuchen: Hier gibt es die „ERGO Tiefgarage“ und die „Campus am Kunstpalast Tiefgarage“.