Feuerwehreinsatz in Düsseldorf-Garath: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Garath wurde schnell unter Kontrolle gebracht: Das Feuer brach kurz nach Mitternacht am Freitag, den 6. September 2024, in der Stettiner Straße aus. Die Feuerwehr Düsseldorf reagierte auf einen Notruf, der ein Feuer im Bereich des Aufzuges meldete. Einsatzkräfte kamen schnell vor Ort und begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Drei Bewohner des Hauses mussten vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehrleute konnten dank schneller Reaktion eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Nachdem das Feuer lokalisiert war, konzentrierten sich die Einsatzteams auf die Brandbekämpfung und die Rettung der Bewohner. Zusätzlich wurden Sicherheitsüberprüfungen in benachbarten Bereichen durchgeführt, um eine weitere Gefährdung auszuschließen. Nach etwa 45 Minuten konnte der Einsatzleiter der Feuerwehr das Ende des Einsatzes verkünden.

Brand in Garath erfolgreich bekämpft

Die medizinische Versorgung der betroffenen Bewohner erfolgte durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt. Um weitere Sicherheitsrisiken zu minimieren, stellten die Stadtwerke die Stromversorgung im betroffenen Bereich vorübergehend ein. Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen, um die Hintergründe des Brandes zu klären.

Die Einsatzkräfte, darunter auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, konnten nach erfolgreicher Kontrolle und Sicherstellung der Lage zum Standort zurückkehren. Insgesamt waren rund 50 Personen im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen und für die Sicherheit der Bewohner zu sorgen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.