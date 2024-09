Feuerwehreinsatz im Landtag Düsseldorf: Brand in Büro ausgebrochen

Am Mittwochnachmittag (11. September) wurde die Leitstelle über eine Feuermeldung im Landtag der Landeshauptstadt informiert. Der Entstehungsbrand an einem Elektrokleingerät konnte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Ein Mitarbeiter wurde zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert.

Anrufer meldeten der Feuerwehr Düsseldorf ein Feuer in einem Büro des Landtagsgebäudes. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nur drei Minuten später eintrafen, stellten sie fest, dass das Feuer im siebten Obergeschoss bereits gelöscht worden war. Mitarbeitende hatten sich vorbildlich verhalten und den Entstehungsbrand eigenständig bekämpft. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich und führte Lüftungsmaßnahmen durch. Eine Ausbreitung auf weitere Teile des Gebäudes wurde durch das rasche Eingreifen der Mitarbeitenden verhindert.

Der Rettungsdienst der Landeshauptstadt untersuchte drei Personen. Eine davon wurde vorsorglich zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert. Nach etwa 45 Minuten konnten die letzten der 18 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurückkehren.

