Ein Gefahrstoffaustritt wurde auf einem Firmengelände in Düsseldorf-Benrath gemeldet. Am Donnerstag, den 5. September 2024 gegen 20 Uhr, erreichte die Feuerwehr Düsseldorf ein Notruf über den Vorfall in der Kappeler Straße.

Die Einsatzkräfte reagierten prompt und konnten den weiteren Austritt des Gefahrstoffs verhindern. Ein Mitarbeiter zog sich dabei allerdings leichte Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Erstmeldung über den Vorfall ging bei der Leitstelle kurz vor 20 Uhr ein. Einsatzkräfte, darunter spezialisierte Chemikalienschutz-Teams, trafen schnell ein und stellten eine beschädigte Gefahrgutbehälter fest. Sie dichteten die Leckage ab und koordinierten die Aufnahme des ausgelaufenen Gefahrstoffs mit dem städtischen Umweltamt. Die professionelle und schnelle Reaktion verhinderte eine weitere Eskalation der Situation.

Gefahrstoffaustritt in Düsseldorf-Benrath erfolgreich gestoppt

Bei den Sicherungsmaßnahmen erlitt ein Mitarbeiter des Logistikunternehmens leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Sicherheit der Mitarbeiter und der Einsatzkräfte hatte dabei höchste Priorität.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit insgesamt 70 Einsatzkräften vor Ort, einschließlich Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Nach rund drei Stunden konnten die letzten Einsatzkräfte den Ort des Geschehens verlassen und zu ihren Standorten zurückkehren.

