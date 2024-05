Feuerwehr Mönchengladbach: Einsätze auf A 61 und A 52

Die Feuerwehr Mönchengladbach rückte am 12. Mai zu zwei aufeinanderfolgenden Einsätzen aus. Der erste Vorfall ereignete sich um 17.26 Uhr auf der A61 kurz nach der Anschlussstelle Rheydt in Richtung Koblenz, wo ein als Wohnmobil genutzter Kleintransporter lichterloh brannte. Die Feuerwehrleute bekämpften den Vollbrand erfolgreich mit einem C-Rohr und einer Schaumpistole, während sie Atemschutzgeräte trugen. Umweltschutzmaßnahmen wurden eingeleitet, um zu verhindern, dass Löschwasser und Betriebsmittel in den Regenwasserkanal gelangten. Der Fahrer des Kleintransporters, der Brandrauch ausgesetzt war, erhielt medizinische Erstversorgung und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Abschließende Maßnahmen, wie die Fahrbahnreinigung, übernahmen die Autobahnmeisterei, das Umweltamt und die Polizei.

Nach Löschung: Feuerwehr gerät in Dreier-Karambolage auf der A52 Richtung Düsseldorf

Dabei waren ein Löschzug der Feuer- und Rettungswache II, Fahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum, die Freiwillige Feuerwehr Hardt sowie Rettungsdienste und die Umweltbehörde. Während der Rückfahrt der Einsatzkräfte ereignete sich ein weiterer Vorfall auf der A52 in Richtung Düsseldorf. Kurz vor der Anschlussstelle Nord kollidierten drei Fahrzeuge. Obwohl acht Personen, darunter drei Kinder, in die Karambolage verwickelt waren, gab es glücklicherweise keine Verletzten. Kraftstoffaustritte wurden mit Spezialbindemittel behandelt, während die Feuerwehr die Unfallstelle absicherte. Die Polizei übernahm nach ihrem Eintreffen die Einsatzstelle.

Im zweiten Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr auch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, mehrere Rettungswagen, ein Krankentransportwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug involviert. Einsatzleiter beider Vorfälle war Brandamtsrat Heinrich Roemgens.

