Großeinsatz in Düsseldorf: Feuerwehr bekämpft Brand

Großeinsatz der Feuerwehr am Freitagabend in Düsseldorf-Lichtenbroich: Der Brand in einem Recyclingbetrieb für Kunststoffe, Styropor und Papier wurde um 17.40 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und begann umgehend mit der Brandbekämpfung.

Ein mehrere Meter hoher Müllhaufen im Außenbereich des Betriebs stand in Flammen und bedrohte eine benachbarte Halle. Durch den schnellen Einsatz von mehreren Löschrohren und Wasserwerfern auf zwei Drehleitern konnte ein Übergreifen des Feuers verhindert werden.

Die Einsatzkräfte kühlten die Fassade und das Dach der Nachbarhalle und bekämpften gleichzeitig den Brandherd. Über 70 Feuerwehrleute und Rettungsdienstmitarbeiter waren über vier Stunden im Einsatz.

Die Nachlöscharbeiten erwiesen sich als herausfordernd, da Glutnester im Müllhaufen aufwendig gelöscht werden mussten. Ein Bagger zog den Müll auseinander, um die Löscharbeiten zu erleichtern. Mit Wärmebildkameras wurden abschließende Kontrollen durchgeführt. Die Polizei hat Untersuchungen zur Brandursache eingeleitet.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.