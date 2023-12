Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Fett Weinbar am Donnerstag, 21. Dezember: Die Schnappschüsse der Nacht

22. Dezember 2023

Wo der Wein fehlt, stirbt der Reiz des Lebens: kein Wunder also, dass am Freitag wieder jede Menge Düsseldorfer in die Fett Weinbar pilgerten, um sich mit dem zur Stimmung passenden Wein auf das anstehende Wochenende vorzubereiten. Wir waren dabei.