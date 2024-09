Festnahme in Neuss: 26-Jähriger soll Autos aufgebrochen haben

Ein 26-jähriger Syrer ist am frühen Montagmorgen (9. September) in Neuss durch Kripobeamte gegen 2 Uhr an der Selikumer Straße festgenommen worden. Der in Grevenbroich wohnende Mann steht unter Verdacht, mehrere Fahrzeuge illegal geöffnet und aus diesen persönliche Gegenstände der Besitzer entwendet zu haben.

Die Beamten stießen während eines anderen Einsatzes zufällig auf den Mann. Bei seiner Überprüfung entdeckten sie Gegenstände, die er vermutlich kurz zuvor bei Diebstählen an der Nordkanalallee sowie einen Tag zuvor an der Straße „An der Obererft“ gestohlen hatte. Unter den gefundenen Gegenständen befand sich auch der Personalausweis einer Fahrzeugbesitzerin.

Der bereits polizeibekannte und drogenabhängige Beschuldigte wurde noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Diese Vorführung fand Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf beim Amtsgericht Neuss statt. Das Kriminalkommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.