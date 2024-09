Festnahme in Düsseldorf: Zwei mutmaßliche Taschendiebe gefasst

Am Donnerstag um 14 Uhr griffen zivile Beamte der Düsseldorfer Polizei in der Stadtmitte ein. Die mutmaßlichen Taschendiebe hatten zuvor in einem Café Bargeld aus einem Rucksack entwendet. Sie waren bereits durch frühere Eigentumsdelikte polizeibekannt und hatten sich verdächtig in mehreren Lokalen der Immermannstraße verhalten.

Die Beamten bemerkten das verdächtige Verhalten der beiden Männer, als sie mehrere Lokale und ein Hotel betraten. Nachdem sie in ein Café an der Oststraße gegangen waren, flüchteten sie kurz darauf. Während der Flucht verlor einer der Männer einen 20-Euroschein.

Aktuelle News: Weitere Polizei- und Blaulichtmeldungen findet ihr hier im Überblick

Ein Zeuge beobachtete, wie das Duo Geld aus einem Rucksack entnahm. Die Polizei konnte die beiden kurz darauf in der Nähe festnehmen. Es handelt sich um einen 52-jährigen Albaner und einen 55-jährigen Mann aus dem Kosovo. Die Festgenommenen werden einem Haftrichter vorgeführt. Ihre Festnahme könnte weitere Ermittlungen zu ähnlichen Delikten in der Region nach sich ziehen. Die Polizei prüft derzeit, ob die Männer für weitere Diebstähle in Betracht kommen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.