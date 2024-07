Festnahme in Brüssel: Hüseyin Akkurt nach Mord in Bielefeld gefasst

Am 15. Juli 2024 erfolgte die Festnahme von Hüseyin Akkurt um 14 Uhr in Brüssel. Zielfahnder des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen, unterstützt durch belgische Sicherheitsbehörden, vollzogen den Arrest. Akkurt wird ein schwerwiegendes Verbrechen zur Last gelegt, bei dem ein 38-jähriger Mann aus Bielefeld am 9. März 2024 erschossen wurde.

Die Tat ereignete sich in der Bielefelder Innenstadt und löste eine umfangreiche Fahndung aus. Neben Akkurt wird auch nach Ayman Dawoud Kirit gesucht, dessen Aufenthaltsort weiterhin unbekannt ist. Die Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Bielefeld bestätigten die Details der Festnahme und die laufenden Ermittlungen.

