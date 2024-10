Festnahme am Flughafen Weeze: Ukrainer läuft der Polizei in die Arme

Ein 43-jähriger Ukrainer wurde am Montagvormittag (28. Oktober) am Flughafen Niederrhein in Weeze von der Bundespolizei kontrolliert. Er plante eine Reise nach Malaga und präsentierte bei der Kontrolle einen gültigen ukrainischen Reisepass sowie einen abgelaufenen spanischen Aufenthaltstitel. Die Überprüfung seiner Personaldaten enthüllte eine Fahndungsnotierung der slowakischen Behörden. Der Mann war wegen Eigentumsdelikten durch einen europäischen Auslieferungshaftbefehl gesucht.

Die Bundespolizei nahm den Ukrainer daraufhin vorläufig fest und brachte ihn zur weiteren Bearbeitung in die Diensträume am Flughafen. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf erließ eine Festhalteanordnung. Am frühen Nachmittag wurde der Mann einem Haftrichter beim Amtsgericht Geldern vorgeführt, der den Haftbefehl eröffnete.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.