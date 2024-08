Festnahme am Flughafen Düsseldorf: Gesuchter Mann aufgegriffen

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf hat einen gesuchten türkischen Reisenden festgenommen. Der 46-jährige Mann wurde während der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya am Mittwochnachmittag, 7. August, aufgegriffen. Er stand auf der Fahndungsliste, da er gleich vierfach per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Hagen gesucht wurde.

Weiterlesen: Banküberfall in Neuss: Tatverdächtiger schnell gefasst

Die Haftbefehle gegen den Mann waren wegen des Erschleichens von Leistungen ausgestellt worden. Zwischen Januar 2021 und Oktober 2022 begann der jetzt Festgenommene die Straftaten. Die Staatsanwaltschaft Hagen hatte daraufhin bereits im April 2023 reagiert und vier Haftbefehle erlassen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.