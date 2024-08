Festnahme am Airport Weeze: Niederländer in Gewahrsam genommen

Die Bundespolizei am Airport Weeze hat einen 25-jährigen Niederländer festgenommen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag (20. August) gegen 15.20 Uhr während der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Nador, Marokko. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass er durch einen europäischen Auslieferungshaftbefehl wegen Rauschgiftkriminalität von den belgischen Behörden gesucht wurde.

Der 25-Jährige wurde unmittelbar in Gewahrsam genommen und zur weiteren Bearbeitung in die Dienststelle am Flughafen gebracht. Nach Absprache mit dem Amtsgericht in Geldern und der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf ist geplant, den Niederländer am Mittwochvormittag dem Haftrichter vorzuführen, um den Haftbefehl offiziell zu eröffnen. Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Weezer Flughafen erst vor Kurzem. Hier lest ihr mehr dazu.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.