Eskalation am Düsseldorfer Hauptbahnhof: Zwei Festnahmen

Am Dienstagabend um 20.45 Uhr entbrannte in einem Zug eine verbale Streiterei zwischen zwei Männern im Alter von 34 und 61 Jahren. Als die Beteiligten am Düsseldorfer Hauptbahnhof den Zug verließen, eskalierte der Konflikt und es kam zu körperlichen Übergriffen. Bundespolizisten griffen ein und nahmen die Streitenden vorübergehend fest. Was war passiert?

Die Überwachungsaufnahmen des Vorfalls wurden von der Bundespolizei ausgewertet. Diese zeigen, wie der 61-jährige polnische Staatsbürger den 34-jährigen Syrer beim Verlassen der S1-Bahn von hinten ergriff. Er drückte ihn gegen das Treppengeländer, trat ihm gegen die Beine und schlug ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.