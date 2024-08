Fahrradweg kommt in die Düsseldorfer City – aber nur für einen Tag

Die Graf-Adolf-Straße mitten im Herzen Düsseldorfs gehört zu den am viel befahrensten Straßen der Stadt. Was der frequentierten Straße lange Zeit fehlte, ist ein Radweg für Fahrradfahrer. Doch diesen soll die Route nun bekommen – zumindest für einen Tag.

So entsteht auf der Straße zwischen dem Stresemannplatz und der Königsallee am Samstag, den 17. August, von 12 bis 16 Uhr ein Pop-up-Radweg. Die Fahrbahn für Autos wird dann nur einspurig befahrbar sein. Der zweite Fahrstreifen verwandelt sich hingegen in einen Fahrradweg.

Das steckt hinter dem provisorischem Radweg

Hinter dem Projekt steckt das Bündnis Mobilitätswende Düsseldorf. Mit der Aktion möchte der Verein zeigen, wie ein Fahrradweg auf der City-Straße aussehen hätte können. Denn eigentlich sollte auf der Graf-Adolf-Straße für zwei Monate jeweils eine der beiden Fahrspuren in einen Radfahrstreifen umgewandelt werden. Ein ähnliches Versuchsmodell gab es bereits in Oberkassel auf der Luegallee. Hier mehr dazu. Zusätzlich hätten auch Parkplätze am Straßenrad für Mini-Parks mit Stadtmöbeln, sogenannten Parklets, weichen sollen.

Diese Planung wurde jedoch von der Stadtspitze wieder gestoppt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Laut dem Ordnungs-und Verkehrsausschuss (OVS) fehle es an einem Konzept, „welches klare Perspektiven sowie städtebauliche und verkehrsplanerische Handlungsfelder zur Aufwertung des Quartiers Graf-Adolf-Straße aufzeigt.“ Trotz des Rückschlags wurde der Fahrrad-Pop-up-Weg für den 17. August von der Stadt genehmigt. „Das hat uns selbst auch etwas überrascht“, sagt Detlev Wölske vom Bündnis Mobilitätswende Düsseldorf der „NRZ“.

Auf dem provisorischen Radweg wollen Mitglieder des Bündnisses nun am Aktionstag mit ihren Rädern unterwegs sein. Daneben wird der Verein auch mit Infoständen vor Ort sein und Interessierte über die Aufwertung der Graf-Adolf-Straße durch verschiedene Maßnahmen informieren. Auch der Fahrrad-Club ADFC wird voraussichtlich vertreten sein sein. Weitere Infos zum Pop-up-Radweg findet ihr auf der Homepage des Bündnisses Mobilitätswende Düsseldorf.