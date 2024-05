Fahrraddiebstahl in Düsseldorf: Täter festgenommen

Wachsame Bürger und die Polizei Düsseldorf haben am Wochenende drei Fahrraddiebe dingfest gemacht. Die Täter wurden in den frühen Morgenstunden des 11. Mai 2024 ertappt und in Gewahrsam genommen. Zwei der gefassten Personen erwarten nun eine Vorführung beim Haftrichter.

Ein Diebstahl ereignete sich auf der Cottbusser Straße in Gerresheim. Eine Zeugin, durch eine Alarmanlage geweckt, beobachtete zwei Männer, die ein Fahrrad unter einen Lkw abstellten und mit einem anderen Fahrzeug flüchteten. Die Polizei traf die Verdächtigen kurz darauf an und nahm sie fest. Ein 25-jähriger Mann mit niederländischer Staatsbürgerschaft wird im Schnellverfahren dem Richter vorgeführt, während ein 18-Jähriger mit deutschem Pass entlassen wurde, gegen den jedoch weiterhin Ermittlungen wegen Diebstahl, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Betäubungsmittelkonsums laufen.

Ein weiterer Täter wurde später dank eines aufmerksamen Zeugen auf der Dietrichstraße in Eller beim Diebstahl eines Pedelecs festgenommen. Die Polizei stellte das gestohlene Fahrrad sicher und beschlagnahmte Beweismittel. Der 31-jährige Täter mit deutschem Pass wird dem Haftrichter vorgeführt.

Präventive Maßnahmen gegen Fahrraddiebstahl

Die Polizei empfiehlt, zur Sicherung von Fahrrädern stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser zu verwenden. Fahrräder sollten stets fest angeschlossen und nicht nur abgesperrt werden. Zudem wird die Fahrradkennzeichnung und -registrierung als präventive Maßnahme gegen Diebstahl angeraten.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.