Football ist in den USA der Sport schlechthin und gewinnt auch in Deutschland immer mehr an Beliebtheit. Fans bleiben für den Football-Sunday und den Superbowl – das Finale der National Football League (NFL) – auch gerne mal bis spät in die Nacht wach. Ex-NFL-Profi Sebastian Vollmer (40) bekommt nun sogar sein eigenes Flag-Football-Feld in Düsseldorf.

Die Erfolge von Ex-NFL-Star Sebastian Vollmer

Sebastian Vollmer, der im Raum Düsseldorf geboren ist, ist eine echte Football-Legende. Er spielte von 2009 bis 2016 in der NFL für die New England Patriots auf der Position des Offensive Tackles. Dort gewann er in den Saisons 2014/ 2015 und 2016/2017 gleich zweimal den Superbowl. Damit ist er der erfolgreichste deutsche NFL-Spieler aller Zeiten und der erste Deutsche, der den Superbowl gewann.

Jetzt bekommt er sein eigenes Flag Football-Feld in Düsseldorf gewidmet, wie der Düsseldorfer Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller am Mittwoch (30. Oktober) bekanntgab. Eine Partnerschaft mit dem früheren Spieler der Patriots sei ebenfalls geplant. Diese umfasst Kooperationen und verschiedene Aktivitäten auf dem Flag-Football-Feld und knüpft an das erste Feld an, das die Landeshauptstadt gemeinsam mit D.Sports und den New England Patriots errichtet.

Ex-NFL-Star Sebastian Vollmer bekommt Flag-Football-Feld

„Als ehemaliger Spieler der Düsseldorf Panther, ist Sebastian Vollmer der perfekte Botschafter für den American Football. Seine Erfolge in der NFL sind inspirierend für viele junge Sportlerinnen und Sportler. Deshalb ist es uns eine große Freude, dass wir ihm eines der beiden Flag Football-Felder in Garath widmen dürfen“, erklärte Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller.

Flag Football ist die kontaktarme und weniger gefährliche Variante von Football, wo der Ballträger anstelle des Tackelns durch das Abreißen einer Flagge vom Gürtel gestoppt wird. Beim Blocken ist der Körperkontakt der Spieler ebenfalls minimiert. Auf die Zusammenarbeit in Düsseldorf freut sich der ehemalige NFL-Profi Sebastian Vollmer offenbar sehr.

Ex-NFL-Star über sein Flag-Football-Feld in Düsseldorf

„Ich bin dankbar und stolz, mit einem eigenen Feld in meiner Heimat dazu beitragen zu können, unseren Sport weiterzuentwickeln und junge Menschen für Football zu begeistern. […] Ich freue mich auf die ersten Trainingscamps und Turniere, die wir gemeinsam mit den New England Patriots im kommenden Jahr veranstalten“, so Sebastian Vollmer.

Aktuell sind die beiden Felder noch nicht fertig, was sich bis Jahresende allerdings ändern soll. Ab Anfang 2025 sollen die Flag-Football-Felder in Düsseldorf laut aktuellem Plan genutzt werden. Eine offizielle Eröffnung mit den New England Patriots, Sebastian Vollmer und Dr. Stephan Keller soll im Frühjahr folgen.