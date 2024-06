Am Sonntag, den 9. Juni, steht die nächste Europawahl an. Dieses Mal wurde das Wahlalter auf 16 Jahre herabgesetzt, was bedeutet, dass rund 420.000 der etwa 655.000 Einwohner Düsseldorfs ihre Stimme abgeben können. Dabei haben bereits rund 110.000 Menschen aus der NRW-Landeshauptstadt einen Antrag auf Briefwahl gestellt.

Wer seine Wahlstimme ebenfalls über den postalischen Weg abgeben möchte, hat noch bis Mittwoch, den 5. Juni, um 24 Uhr online die Gelegenheit dazu, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Danach ist keine Online-Beantragung mehr möglich. Ein Wahlscheinantrag für die Briefwahl kann dann nur noch alternativ per Mail an briefwahl@duesseldorf.de gesendet werden.

Persönliche Beantragung im Amt für Statistik und Wahlen möglich

Kurzentschlossene können aber auch persönlich im Amt für Statistik und Wahlen in der Mecumstraße 10 in Düsseldorf vorbei schauen, um eine Briefwahl zu beantragen. Die Frist zur Beantragung der Briefwahlunterlagen endet am Freitag, den 7. Juni, um 18 Uhr. Bei einer nachgewiesenen plötzlichen Erkrankung ist ein Briefwahlantrag allerdings noch bis zum Wahlsonntag um 15 Uhr möglich. Hierfür muss allerdings ein Attest vorgelegt werden können.

Damit die Briefe für die Stimmauszählung bei der Europawahl berücksichtigt werden können, müssen alle roten Wahlbriefe spätestens bis Sonntag (9. Juni) um 18 Uhr beim Amt für Statistik und Wahlen eingegangen sein. Zu spät abgegebene Briefe können bei der Auszählung nicht mehr berücksichtigt werden.

Sollten die Briefwahlunterlagen nicht rechtzeitig ankommen, müssen Düsseldorfer bis spätestens Samstag, 8. Juni, um 12 Uhr Kontakt mit dem Amt für Statistik und Wahlen Kontakt aufnehmen und schriftliche eine Erklärung über den Nichterhalt einreichen. Nach diesem Zeitpunkt können neue Wahlunterlagen nicht mehr ausgestellt werden.

Über 300 Wahllokale in Düsseldorf am Sonntag geöffnet

Daneben können Wähler in Düsseldorf aber auch ganz klassisch vor Ort ihre Stimme abgeben. Dafür stehen ihnen am Wahlsonntag 315 Wahlräume im gesamten Stadtgebiet zur Verfügung. Eine Online-Auflistung aller Wahllokale findet ihr hier. Zudem erhaltet ihr auch telefonisch unter der 0211/8993368 Auskunft.

Wer keine Briefwahl beantragt hat, kann am Sonntag ohne Benachrichtigung im Wahllokal seine Stimme abgeben. Vergesst dafür aber auf keinen Fall euren Personalausweis oder Reisepass. Diesen müsst ihr zwingend vorweisen.

Rund 3.500 Wahlhelfer werden die Stimmen anschließend auszählen. Ihr wollt bei der Europawahl ebenfalls als Wahlhelfer aktiv sein? Dann haben wir in diesem Artikel alle wichtigen Informationen dazu zusammengefasst.