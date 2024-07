Am Sonntag, den 7. Juli, trifft Rhein Fire in Duisburg auf den Rhein Rivalen Cologne Centurions. Zwar ist dies das nominell zweite Heimspiel des amtierenden ELF-Champions, allerdings fand die erste Partie aufgrund von Umbauarbeiten in der Arena – im Stadion Niederrhein in Oberhausen – statt. Nun geht es für die Mannschaft von Head Coach Jim Tomsula nach sechs Spielen endlich nach Hause in die Schauinsland-Reisen-Arena.

Rhein Fire: Die Mannschaft ist hochmotiviert

In Duisburg wird Rhein Fire zum zweiten Mal diese Saison auf die Cologne Centurions treffen. Im Hinspiel konnte sich der amtierende Champion trotz eines langsamen Starts ins Spiel mit 42-12 gegen die Kölner durchsetzen. Nach dem souveränen Sieg gegen die Madrid Bravos am vergangenen Wochenende, in dem der Tabellenführer der Western Conference gezeigt hat, dass er Spiele auch von Anfang an dominieren kann, ist die Mannschaft hochmotiviert auch gegen die Centurions von Beginn an voll da zu sein und den bereits jetzt mehr als 10.000 Fans ein herausragendes Stadionerlebnis zu bieten.

Doch auch abseits des Feldes wird – wie gewohnt – viel geboten sein. Bereits um 13 Uhr beginnt die Fire Party auf dem Stadiongelände, auf der neben den Pyromaniacs und Mini Pyros auch John Diva and the Rockets of Love die Stimmung anheizen werden. Zusätzlich ist mit Food Trucks, Merchandise-Verkauf, Hüpfburg und Kinderschminken Unterhaltung für Jung und Alt garantiert.

Ticket-Verkauf: So kommt ihr an die Karten

Ihr habt Sonntag noch nichts vor? Dann sichert euch jetzt Tickets online unter oder in der Rhein Fire Geschäftsstelle auf der Oststraße 45, 40211 Düsseldorf.