Erster Beauty + Health Summit by DOUGLAS im September in Düsseldorf

Gesundheit und Schönheit wachsen immer stärker zusammen. Ein wichtiger Grund für DOUGLAS, Europas führender Anbieter für Premium-Beauty und Health, das Thema im Rahmen eines zweitägigen Gipfeltreffens in Düsseldorf zu präsentieren. Mehr als 30 Expert*innen aus Medizinwissenschaften und der Schönheitsbranche geben im Rahmen von Vorträgen, Talkrunden, Masterclasses und Workshops exklusive Einblicke in aktuelle und zukünftige Trends sowie Innovationen rund um ein schönes und gesundes Leben – von Slow-Aging, Clean Beauty, Ästhetischer Dermatologie und Chirurgie bis hin zu Haargesundheit, Zahnmedizin und Ernährung.

Der erste Beauty + Health Summit by DOUGLAS findet am 2. und 3. September im Hotel Kö59 auf der Düsseldorfer Königsallee statt und richtet sich sowohl an Fachbesucher*innen als auch Konsument*innen.

„Gesundheit und Schönheit fließen ineinander über“, sagt Tina Müller, CEO DOUGLAS Group. „Wie ein bewusster und gesunder Lebensstil nicht nur unser Wohlsein, sondern auch unser Schönheitsempfinden maßgeblich beeinflusst, wollen wir im Rahmen unseres zweitägigen Beauty + Health Summits Anfang September in Düsseldorf thematisieren, diskutieren und demonstrieren. Wir haben eine Vielzahl von hochkarätigen Expert*innen versammelt, um exklusiv über Forschung, Entwicklung, Innovationen und Trends zu sprechen. Dieser Fachkongress ist ein Muss für alle Branchenvertreter*innen und interessierten Kund*innen.“

Beauty + Health Summit by DOUGLAS: Hochkarätige Expert*innen und interaktive Formate

Dr. Désirée Hölscher, Dr. Edouard Manassa, Nina Ruge, Dr. Susanne von Schmiedeberg, Dr. Barbara Sturm, Dr. Sheila de Liz, Victoria Swarovski und Judith Williams sind nur einige Namen, die auf dem Summit vertreten sein werden. Im Rahmen von Vorträgen, Talkrunden, Masterclasses und Workshops werden sie ihr Wissen teilen und über die Geheimnisse des verlangsamten Alterns sowie einer länger anhaltenden Schönheit sprechen. Zugleich werden sowohl vor Ort als auch im nahegelegenen, auf der Düsseldorfer Königsallee neu eröffnendem DOUGLAS Luxus Store mit professioneller Beauty Suite zahlreiche Produktpräsentationen und Schönheitsanwendungen geboten.

Auch wird DOUGLAS demonstrieren, wie moderne Technologien und künstliche Intelligenz dabei unterstützen können, schön und gesund zu bleiben. Hautanalysen oder der intelligente „Beauty Mirror“ zum Beispiel helfen Kund*innen dabei, die richtige Hautpflege oder das passende Make-Up zu finden.

Neben einem abwechslungsreichen Summit-Programm präsentieren sich ausgewählte DOUGLAS Markenpartner mit eigenem Stand in der Beauty + Health Hall. Hierzu zählen u.a. Babor, Biossance, Dr. Hauschka, Keys Soulcare, La Prairie, QMS, Shiseido und Tomorrowlabs. Der neue Premium Aperitif Chandon Garden Spritz aus dem Haus Chandon ist der Beverage Partner des Summits.

Celebrity- und Beauty-Fotografin GABO: Ausstellung „Fame“ in Düsseldorf

Zusätzlich zum Beauty + Health Summit by DOUGLAS zeigt die international renommierte Star-Fotografin GABO mit der Ausstellung „Fame“ ihr großes Portfolio: ikonische Celebrity-Fotografien aus den vergangenen Jahrzehnten. Auf elf Etagen stellt die „Vertical Gallery Kö59“ by DOUGLAS im Hotel Kö59 exklusiv Portraits u.a. von Yoko Ono, Campino, Alexandra Maria Lara, Nina Hagen, Boris Becker, Hans Peter Ustinov und Verona Pooth aus.

Beauty + Health Summit by DOUGLAS: Ticketverkauf und Ticketpreise

Ab sofort können Tickets zum Beauty + Health Summit im DOUGLAS Onlineshop hier erworben werden, die Ticketpreise starten ab 29 €.

Beauty + Health Summit by DOUGLAS: Termin und Location