Wetter in NRW: Sonniger Wochenstart mit über 30 Grad erwartet

Die Menschen in NRW können sich auf einen sonnigen Start in die neue Woche freuen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ziehen der Regen und die Gewitter der vergangenen Tage ab. Bereits am Sonntag klare es auf und es bleibe regenfrei. Die Höchsttemperaturen liegen laut den Experten zwischen 23 und 25 Grad, in höheren Lagen um die 20 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest.

In der Nacht zum Montag bleibt es laut DWD gering bewölkt, klar und regenfrei. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 13 und 10 Grad, in höheren Lagen um 8 Grad.

Bereits ab Montag: Höchsttemperaturen und von Regen keine Spur!

Die neue Woche startet am Montag heiter bis sonnig. Die Temperaturen sollen auf sommerliche 27 bis 30 Grad steigen. Von Regen keine Spur. In der Nacht zum Dienstag bleibt es klar und niederschlagsfrei mit Tiefstwerten zwischen 16 und 13 Grad, in Hochlagen maximal 10 Grad.

Am Dienstag bleibt es laut den Meteorologen ebenfalls heiter und regenfrei. Die Höchsttemperaturen steigen erneut und erreichen bis zu 32 Grad in NRW.

In der Nacht zum Mittwoch soll es gering bewölkt werden. Es bleibt regenfrei bei Tiefstwerten zwischen 18 und 14 Grad.

dpa