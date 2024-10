Endlich schnelles Internet in Düsseldorf: Glasfaserausbau in den ersten Stadtteilen abgeschlossen

17. Oktober 2024

Lahmes Internet könnte in Düsseldorf bald der Vergangenheit angehören. In den nächsten Jahren will die Stadt alle Unternehmen und Haushalt mit Glasfaser erreichen. In den ersten Vierteln liegt der moderne Anschluss schon jetzt vor.