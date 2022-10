Elephant Bar am Freitag – der Start des langen Wochenende mit den besten Bildern

Endlich Wochenende, endlich wieder Elephant Bar in Düsseldorf Foto: Tonight.de / J. Sammer An diesem Freitag wurde das lange Wochenende rund um den Tag der Deutschen Einheit stilvoll begrüßt. Foto: Tonight.de / J. Sammer Viele Nachtschwärmer wollten gar nicht mehr nach Hause gehen und feierten die Nacht durch. Foto: Tonight.de / J. Sammer Immer wieder super Stimmung in der Elephant Bar! Foto: Tonight.de / J. Sammer Wir zeigen euch weitere Foto-Highlights vom Freitag, 30. September 2022. Viel Spaß! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Over and out – der September hat’s hinter sich und wir haben ihn in der Elephant Bar verabschiedet.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<