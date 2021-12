Düsseldorf

Elephant Bar am Freitag – alle Fotos auf einen Blick

18. Dezember 2021

"Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the Way!" Mit Lebkuchen im Herzen und Glühwein im Bauch starteten viele Düsseldorfer das Wochenende mal wieder in der urgemütlichen Elephant Bar. Wir zeigen die Fotos vom Freitag, 17. Dezember 2021.