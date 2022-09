Eislaufen in Düsseldorf ab diesem Wochenende – die Brehmstraße öffnet ihre Pforten

Wer in Deutschland Eissport-Fachwissen hat, dem leuchten beim Namen „Brehmstraße“ die Augen. Über viele Jahre war das Eisstadion an der Brehmstraße die Heimat des Eishockey-Erstligisten DEG. Mittlerweile dominieren hier die Hobby-Eisläufer – am zweiten September-Wochenende startet die Saison.

Es war ein gefühlt endlich langer Sommer, 2022 wurden die Rekorde gefühlt wöchentlich gebrochen. Temperaturen, leider auch im Negativen die Pegelstände am Rhein. Der Klimawandel hat dafür gesorgt, dass wir den Sommer pausenlos zu spüren bekommen haben. Passend zum Start der Eislauf-Saison in Düsseldorf ist es in der NRW-Landeshauptstadt auch nasskalt geworden.

Rund um den 10. September gab es die ersten Tage, in denen vielleicht auch mal die Jacke ausgepackt werden musste – immer wieeder auch der Regenschirm. Da hat der ein oder andere vielleicht aber sogar Lust bekommen, dass bald der Herbst beginnt. Vom Winter sind wir noch ein gutes Stück entfernt – vom Eislaufen aber noch nicht. Denn am 10. September ist die Eislauf-Saison in Düsseldorf gestartet.

Seit Samstag sind die Pforten der Brehmstraße genau dafür wieder geöffnet. Am Samstag war es von 14 bis 16 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist es bereits um 11 Uhr losgegangen, in drei Zeit-Slots haben Eislauf-Fans insgesamt bis 19 Uhr die Möglichkeit, die Schlittschuhe wieder einzulaufen. Am Montag ist das Eisstadion dann zwar geschlossen – ab Dienstag (17 bis 19 Uhr) können sich die Eislauf-Fans dann wieder austoben!

Die aktuellen Eislauf-Öffnungszeiten an der Brehmstraße im Überblick:

Montag: geschlossen

Dienstag: 17 bis 19 Uhr

Mittwoch: 16 bis 18 Uhr

Donnerstag: 16 bis 18 Uhr

Freitag: 17 bis 19 Uhr sowie 20 bis 22 Uhr

Samstag: 14 bis 16 Uhr sowie 17 bis 19 Uhr

Sonntag: 11 bis 13 Uhr, 14 bis 16 Uhr sowie 17 bis 19 Uhr