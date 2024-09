Einbruch in Düsseldorfer Restaurant - Täter noch vor Ort festgenommen

Am Mittwoch (4. August 2024) brach ein 28-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr in ein Schnellrestaurant an der Grafenberger Allee in Düsseldorf ein. Der Alarm des Lokals wurde sofort ausgelöst und die Sicherheitsfirma benachrichtigte die Polizei. Die Beamten erreichten schnell den Tatort, umstellten das Gebäude, riefen Verstärkung und starteten eine Durchsuchung. Sie entdeckten den Einbrecher, der sich zu verstecken versuchte und bereits Wertgegenstände in einem Müllbeutel gesammelt hatte.

Die Beamten brachten den Mann zur Polizeiwache. Der aus Polen stammende 28-Jährige ist den Beamten bereits durch frühere Eigentums- und Gewaltdelikte bekannt. Nach seiner Festnahme wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der über die weiteren juristischen Schritte entscheiden wird.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.