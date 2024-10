Einbruch am Schadowplatz: Polizeibekanntes Duo aus Duisburg in U-Haft!

Zwei Männer aus Duisburg sind in Untersuchungshaft genommen worden. Sie stehen im Verdacht, in ein Telekommunikationsgeschäft in Düsseldorf eingebrochen zu sein. Die Tat ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen des 10. Oktober. Kurz nach dem Einbruch konnten Autobahnpolizisten das Duo auf der BAB 59 bei der Anschlussstelle Duisburg-Großenbaum anhalten und festnehmen. Dabei wurde auch das gestohlene Diebesgut sichergestellt. Was war passiert?

Einbruch in Handygeschäft am Schadowplatz

Die Polizei wurde gegen 3.30 Uhr über den Einbruch informiert. Unbekannte hatten die Eingangstür eines Geschäfts am Schadowplatz eingeschlagen und Handys entwendet. Bei Eintreffen der Beamten waren die Täter bereits geflüchtet. Eine Fahndung wurde eingeleitet, nachdem Hinweise auf eine Tätergruppe aus Duisburg-Marxloh vorlagen.

Eine Streife der Autobahnpolizei konnte die Verdächtigen schließlich in einem BMW mit englischem Kennzeichen stellen. Im Fahrzeug fanden die Beamten fünf gestohlene Handys. Überdies stimmten Schuhabdrücke am Tatort mit den Schuhen der Festgenommenen überein, wodurch die Beweislage gestärkt wurde. Die bereits polizeibekannten Herren im Alter von 24 und 26 Jahren landeten noch vor dem Wochenende in U-Haft!

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.