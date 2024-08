Es war ein Schock, als am Samstagabend (24. August) plötzlich wie aus dem Nichts ein Unwetter über Düsseldorf hereinbrach. Der DWD warnte vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 l/m² in kurzer Zeit sowie kleinkörnigem Hagel. Außerdem drohte Lebensgefahr durch mögliche Blitzeinschläge sowie herumfliegende Äste und andere Gegenstände. Auf den Straßen bestand obendrein noch eine erhöhte Unfallgefahr durch Aquaplaning – Düsseldorf im Ausnahmezustand!

Gourmet Festival, Lichterfest und Co. fielen ins Wasser

Kurios: Vorher feierte man in der ganzen Stadt bei knackigen 31 Grad unter freiem Himmel – manche genossen die Konzerte des Ehrenhof Open vor der Tonhalle, andere schlemmten sich durch das Angebot des 12. Gourmet Festivals auf der Kö, wieder andere suchten sich mit ihren Picknick-Körben auf der Wiese vor dem Schloss Benrath ein Plätzchen, um sich auf das eindrucksvolle Lichterfest einzustimmen und einige hatten sich auf den EM-Film „Everybody’s Heimspiel“ im Alltours-Kino gefreut, der dort um 21.15 Uhr kostenlos gezeigt werden sollte.

Doch all diese Events fielen gegen 20.45 Uhr buchstäblich ins Wasser! Denn von jetzt auf gleich schüttete es wie aus Eimern. Auf dem Gourmet Fest rannten Besucher panisch in die Zelte der Aussteller, um sich vor dem Unwetter zu schützen, was jedoch bei der Masse an Besuchern kaum möglich war. Das Alltours Open-Air-Kino konnte seinen Film nicht zeigen und das Lichterfest auf Schloss Benrath musste schweren Herzens abgebrochen werden.

Strandpiraten spielten im Kultur-Schlachthof weiter

Lediglich das DJ-Kollektiv Strandpiraten hatte Glück im Unglück. Denn die wilde Sause im Rahmen des Büdchentags neigte sich am Fortuna-Büdchen ohnehin dem Ende zu, als es zu regnen und stürmen begann. Ab 22 Uhr ging der Rave im Kultur-Schlachthof weiter. Hier wurde noch bis in die frühen Morgenstunden weiter getanzt.

Ehrenhof Open: Tickets von Samstag auch am Sonntag gültig

Und: Auch für die Besucher des Ehrenhof Open am Samstag gibt es ein Trostpflaster. Die Tickets gelten aus Kulanz, weil das letzte Konzert mit Headliner Paul Wetz abgesagt werden musste, auch noch für den kompletten Sonntag.