Ehrenhof Open 2023: Kostenloses Festival startet heute in Düsseldorf

Vom 5. bis 6. August 2023 feiert die zweite Auflage des Ehrenhof Open bunte Popkultur unter freiem Himmel. Besucherfreuen sich nicht nur auf ein vielfältiges Line-up und Foodtrucks, sondern auch auf kostenlosen Eintritt.

Das Musikprogramm verspricht einen Mix aus vielfältigen Genres, die schon im vergangenen Jahr zu gefallen schienen: Ob RnB, Hip Hop oder Indie-Punk mit treibenden Beats und Gesang – hier wird wohl jeder fündig.

Ehrenhof Open 2023: Kostenloses Open-Air-Festival für Pop, Kultur und Nachhaltigkeit

Hinter dem Event stecken die Macher des New Fall-Festivals. Hamed Shahi und sein Team wollen mit Hilfe des Ehrenhof Open die Themen Nachhaltigkeit und zeitgenössische Popkultur zelebrieren und zusammenbringen. „Das Zusammenspiel aus Location und Musik macht den besonderen Charme des Ehrenhof Opens aus. Die Düsseldorfer und Düsseldorferinnen feiern hier gemeinsam die Popkultur und sich selbst“, so Shahi.

Programmgestalter Andreas Jülich freut sich besonders auf das diverse Musikprogramm: „Persönlich freue ich mich sehr auf LIZ, eine Rapperin, die besonders ein junges Publikum anspricht, aber auch auf Die Nerven, die eigentlich schon letztes Jahr auftreten sollten, aber leider wegen einer Bombenentschärfung ausfallen mussten. Außerdem bin ich sehr froh, dass wir mit Love Machine auch eine namhafte Band aus Düsseldorf auf die Bühne holen werden.“

Natürlich ist auch für Kulinarik gesorgt: Food Trucks bieten euch vegetarische und vegane Snacks, Fleischfans werden also leer ausgehen.

Als weiteres Highlight lockt erneut der Zukunftswald. Unter dem zauberhaften Namen stecken verschiedene NGOs und Initiativen, die Interessierte über ihre Arbeit informieren.

Ehrenhof Open 2023 in Düsseldorf: Line-up, Bands und Künstler

Samstag, 05. August

13.30 DJ-Set Habibi, Act!

15 Dolphin Love

16 YRRRE

17 Philine Sonny

18 Blumengarten

19 Salò

20 LIZ

21 BRKN

Sonntag, 06. August

13.30 DJ-Set Habibi, Act!

15 Modular

16 Neumatic Parlo

17 Christin Nichols

18 Lawn Chair

19 Public Display of Affection

20 Love Machine

21 Die Nerven

Weitere Infos zu den Künstlern und zum Line-up findet ihr unter der Website.

Ehrenhof Open in Düsseldorf 2023: Ort, Öffnungszeiten, Eintritt

Das Ehrenhof Open findet am Samstag (5. August) und Sonntag (6. August) im Ehrenhof Düsseldorf statt. An beiden Tagen geht es jeweils um 13 Uhr los. Die Konzerte am Samstag enden vermutlich gegen 22 Uhr, am Sonntag um 20 Uhr.

Samstag, 5. August: ab 13 Uhr

Sonntag, 6. August: ab 13 Uhr

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Adresse: Ehrenhof 2, 40479 Düsseldorf