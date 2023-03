„Earth Hour“ 2023 in Düsseldorf: Deshalb bleiben am Samstag vielerorts die Lichter aus

Unter dem Motto „Gemeinsam für mehr Klimaschutz“ beteiligt sich die Landeshauptstadt Düsseldorf an der weltweiten „Earth Hour 2023“ – der Stunde der Erde. Am Samstag, 25. März, wird von 20.30 bis 21.30 Uhr das Licht an markanten Düsseldorfer Gebäuden gelöscht. Viele Menschen, Stadtverwaltungen und Unternehmen setzen mit der Teilnahme an der Earth Hour ein Rufzeichen für mehr Klimaschutz. Die Landeshauptstadt schließt sich der weltweiten Aktion des „World Wide Fund for Nature“ WWF an.

Der WWF regt an, auch privat aktiv zu werden und etwa in den sozialen Medien Beiträge zu Energiesparen und Klimaschutz zu posten oder die „Stunde der Erde“ für Spaziergänge zu den verdunkelten Wahrzeichen einer Stadt zu nutzen – oder einfach mal innezuhalten, um durchzuatmen und Kraft zu schöpfen. Jede und jeder kann bei der „Earth Hour“ mitmachen, sich hier kostenlos anmelden und Tipps zum Mitmachen bekommen, die über das Lichtausschalten hinausgehen.

Egal ob Bastel-Ideen, Hörspiele, Fantasiereisen oder Rätselspaß: Auf der WWF-Junior-Webseite finden sich zudem Anregungen, wie sich die Earth Hour mit Kindern verbringen lässt, etwa mit WWF-Yoga für Artenvielfalt. Umweltdezernent Jochen Kral ermuntert zur Teilnahme an der „Earth Hour“: „Die ‚Earth Hour“ ist eine globale Abstimmung für mehr Klima- und Artenschutz. Sie bringt den gemeinsamen Wunsch der Menschen weltweit zum Ausdruck für einen gesunden und lebendigen Planeten zu sorgen. Mit dem symbolischen Lichtausmachen und weiteren Aktionen setzen am 25. März auch Düsseldorferinnen und Düsseldorfer ein Zeichen fürs Klima.“

Zur „Earth Hour“ in Düsseldorf werden Lichter unter anderem an folgenden Orten (Stand 17. März) gelöscht:

ARAG Tower Mörsenbroicher Ei

Deutsche Rentenversicherung Königsallee und Kreuzstraße

Fischer HRM Personalberatung Niederkasseler Lohweg

Provinzial Holding AG Provinzialplatz

Stadtsparkasse Düsseldorf Berliner Allee

Gebäude Capricorn Holzstraße und Float Franziusstraße der Firma Uniper

Vodafone Campus in Heerdt, Adecco Germany

Advertext Chubb European Group SE

ERGO Group AG

NRW.Bank

Retailpraxis GmbH

Feies Gruppe und Kone GmbH

Darüber hinaus haben 61 Privatpersonen aus Düsseldorf auf den Seiten des WWF angekündigt, mitzumachen.

„Earth Hour“ in Düsseldorf: Auch New York, Gizeh und Rom machten bereits mit

Aufgrund der Energiekrise sind zudem die Anstrahlungen von Tonhalle, Lambertuskirche, Kaiserpfalz und den Bäumen der Königsallee außer Betrieb. Lediglich der untere Teil des Schlossturms und das Rathaus werden von Seiten der Stadtverwaltung noch beleuchtet. Diese Beleuchtung bleibt aus Sicherheitsgründen angeschaltet.

Auch die Stadtwerke Düsseldorf haben bereits alle Lichter, die für den Betrieb und die Sicherheit der Anlagen nicht wesentlich sind, ausgeschaltet. So werden zum Beispiel das Kraftwerk auf der Lausward, die Müllverbrennungsanlage in Flingern, der Pacemaker am Höherweg und das Biomasse-Heizkraftwerk in Garath nicht mehr angestrahlt. Zur „Earth Hour“ wird das Unternehmen seine Mitarbeitenden aufrufen, sich privat an der Aktion zu beteiligten.

Im vergangenen Jahr nahmen an der „Earth Hour“ weltweit unter anderem teil: das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York, die Pyramiden von Gizeh in Ägypten und das Kolosseum in Rom. In Deutschland endete die „Stunde der Erde“ mit einer neuen Rekordbeteiligung: 663 Städte und Gemeinden nahmen offiziell an der weltgrößten Klima- und Umweltschutzaktion teil.