Während sich Deutschland weiterhin die Münder an nervigen Plastikdeckeln auf PET-Flaschen wundschrubbt, gab es bereits vor rund fünf Jahren einen umweltfreundlichen Trend, der Plastikverpackungen jeglicher Art den Kampf ansagte: Unverpackt-Läden. 2018 war auch in Düsseldorf ihr großes Jahr: Neben der „Flinse“ in Flingern und dem „Unverpackt Düsseldorf“ in Düsseltal, betrat auch das „Pure Note“ erstmals die große Bühne der Stadt.

Der Clou: Lebensmittel konnten hier in selbst mitgebrachten Dosen und Gläsern abgefüllt werden – ohne jeglichen Müll und ganz sicher ohne fest verschraubte Plastikdeckel, die einem beim Öffnen und Wiederverschließen den letzten Nerv rauben.

Das letzte Unverpackt-Einhorn

Schnellvorlauf ins Jahr 2024: Im Juli sind die „Flinse“ und „Unverpackt Düsseldorf“ längst wieder Geschichte, lediglich das „Pure Note“ auf der Brunnenstraße 30 in Düsseldorf-Bilk öffnet weiterhin täglich seine Pforten. Doch auch hier zeichnet sich ein baldiges Ende ab: Bereits seit dem 10. Juni ist montags Ruhetag, ab dem 31. August 2024 wird der beliebte Laden komplett geschlossen.

Die Betreiber, das Ehepaar Marcel Clemens und Nubia Osorio-Torres, müssen aus wirtschaftlichen Gründen die Reißleine ziehen – immerhin sechs Jahre haben sie es durchgehalten, eine 7-Tage-Woche nach der nächsten geschoben. Im Gespräch mit der Rheinischen Post gibt Geschäftsführer Clemens offen zu, dass sie das Geschäft auch privat einiges gekostet habe – allen voran Zeit. „Irgendwann ist das Ende der Kräfte erreicht“, berichtet Clemens.

Schon bald Geschichte: Herrliche Konzert-Abende im Pure Note

Der lange Atem war also hart erkämpft: Verschiedene Konzert-Formate und ein Bistro-Betrieb sorgten abseits vom normalen Tagesgeschäft für zusätzliche Einnahmen. Auch in unseren Wochenend-Tipps für die Landeshauptstadt war das Pure Note öfters mit spannenden Auftritten und Acts vertreten – derer gab es aber längst nicht genug, um die laufenden Kosten zu decken.

Immerhin stehen bis zum letzten Tag aber noch einige Events bevor:

Event-Tipps im Pure Note:

Am Freitag, dem 26. Juli, kommen wieder vegane Burger auf den Tisch. Untermalt wird das „Hip Hop & Vegan Burger Summer Live Special“ von den Jungs von Lightworks, die euch eine einzigartige Mischung aus Rap und Jazz ins Trommelfell servieren.

von den Jungs von Lightworks, die euch eine einzigartige Mischung aus Rap und Jazz ins Trommelfell servieren. Am 2. August ist wieder „Pipos Time“ im Pure Note: das sechsköpfige Latin-Jazz-Ensemble Los Pipos treten ab 19.30 Uhr bei schönem Wetter im Garten auf.

treten ab 19.30 Uhr bei schönem Wetter im Garten auf. Nochmal ordentlich ablachen dürft ihr beim „Etepetete Comedy“-Abend am 7. August 2024 ab 20 Uhr. Tickets sind im VVK ab 4 Euro erhältlich, an der Abendkasse für 7 Euro.

Der Trend unverpackter Waren ist vorbei: So geht es weiter

Mit dem Abverkauf der letzten Waren ist das Ende vom „Pure Note“ in Bilk bereits eingeläutet. Bei der Menge an Waren, welche Ort für das Umfüllen gelagert werden, müsse man eventuell sogar einiges wegwerfen. Umweltbewusst, wie man ist, schaut man dabei auch auf die App „Too Good To Go“, welche Lebensmittel vor der Verschwendung rettet und mit diversen Konzepten weiterverteilt.

Wie es danach mit dem Laden und den Verkaufsflächen weitergeht, ist noch nicht klar – am besten sollten Publikum und Nachbarschaft über die Zukunft der beliebten Location entscheiden. Dazu will Clemens ein großes Ideen-Board im Land aufstellen. Bei der Menge an Menschen, welche in den letzten Jahren über das Pure Note gestolpert, oder sogar darin aufgetreten sind, können wir uns fast sicher sein: Dies ist nicht das letzte Mal, dass wir über die Location auf der Brunnenstraße berichten werden.

