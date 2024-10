Weihnachtsmarkt Düsseldorf 2024: Preis-Check – das kostet der Glühwein

Stille Nacht, TEURE Nacht! Ein Spaziergang über einen von Düsseldorfs schönsten Weihnachtsmärkten kann diese Saison ganz schön ins Geld gehen. Denn die Glühweinpreise werden angezogen. Wir verraten euch, welchen Betrag ihr 2024 für eine heiße Tasse des süßen Gesöffs berappen müsst.

Glühwein in Düsseldorf: Tasse wird 50 Cent teurer

„Die kostenspirale macht ja auch vor uns keinen Halt“, erklärt Oliver Wilmering im Gespräch mit Düsseldorf Tonight. Der Vorstandschef des Düsseldorfer Schaustellerverbands sagt aber auch: „Viele andere Märkte in NRW hatten diesen Preis bereits letztes Jahr eingeführt.“

Und der alles entscheidende Preis, um den es hier geht, ist: 4,50 Euro! So viel müssen Düsseldorfer diesen Winter für einen normalen Glühwein ohne Schuss auf den Tresen legen. Die Teuerung um 50 Prozent sei unumgänglich gewesen, erklärt Wilmering. Die Schausteller müssen schließlich noch wirtschaftlich arbeiten.

Hier erklärt der Betreiber vom „Glühtürmchen zum Olli“ am Kö-Bogen, wie viel Geld pro verkaufte Tasse Glühwein am Ende für Schausteller übrig bleibt.

Weihnachtsmarkt „Winterwelt“ mit Eisbahn „Kö on Ice“

Die „Winterwelt“ oder auch „Kö on Ice“ lockt nicht nur wagemutige Schlittschuhläufer auf die Eisfläche, sondern auch durstige Glühwein-Fans. Wie bereits oben erwähnt, kostet ein normaler Glühwein (rot, weiß, rosé) hier in diesem Winter 4,50 Euro. Für den Pfand berechnet Oliver Wilmering 3 Euro.

Glühwein mit Blick aufs Riesenrad am Burgplatz

Das Riesenrad „Wheel of Vision“ säumt während der Adventszeit den weitläufigen Burgplatz am Rhein. Wie lässt sich dieser Anblick anders verschönern, als mit einer Tasse wärmenden Glühwein in der Hand? Die Schlösser Schänke verkauft hier ihren Glühwein für 4,50 Euro. Hinzukommen 5 Euro Pfand.

Altstadt-Markt entlang der Flingerstraße

Zwischen Modegeschäften, Shoppingfans und hungrigen Touristen tummelt sich der Altstadt-Markt entlang der Flingerstraße. Hier kostet der Glühwein 4,50 Euro. Wie hoch der Pfand sein wird, ist noch nicht bekannt.

Handwerker-Markt am Marktplatz

Auf dem Handwerker-Markt geht es besonders gemütlich zu: Fernab von Verkehr, Shopping-Touris und Laufpublikum lädt der Weihnachtsmarkt am Rathaus zum Verweilen ein. Hier gibt es alles, was das kulinarische Weihnachtsherz begehrt – und natürlich Handwerkskunst zum Dekorieren und Verschenken.

Den Glühwein bekommt ihr hier beispielsweise vom Weingut Herbert Engist. Die Tasse kostet hier ebenso 4,50 Euro (Pfand: noch unklar).

Kö-Lichtermarkt entlang der Königsallee

Der Kö-Lichtermarkt ist bekannt für seinen Lichterdom, der die Kreuzung Steinstraße/Königsallee in ein besonders festliches Licht umhüllt. Der Preis für den Kö-Lichtermarkt-Glühwein liegt bei 4,50 Euro. Die Tassen kommen schlicht und unbeschriftet daher. Wie hoch der Pfand ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.

Kö-Bogen-Markt am Gustaf-Gründgens-Platz

Entlang des Kö-Bogens II reihen sich in diesem Jahr zwar weniger, dafür aber fein kuratierte Auswahl an Buden mit – natürlich – Glühwein! Das Binnenwalder Schmalzkuchenhaus bietet Glühwein für 4,50 Euro und einen ganz besonderen Hingucker. Der Pfandbetrag steht noch nicht fest.

„Weihnachtspromenade“ von Roncalli am Rheinufer

Dieser Weihnachtsmarkt der anderen Art feiert 2024 Premiere und lockt mit Zirkus-Raritäten, Kunst und Kulinarik ans Mannesmannufer vor dem Apollo Varieté. Der Glühwein stammt von einem Winzer aus der Pfalz, wie uns eine Roncalli-Sprecherin am Telefon berichtet. Die Rezeptur sei eigens für diesen Markt entwickelt worden. Für den Roncalli-Glühwein in rot oder weiß zahlt ihr 4,50 Euro. Für einen Heidelbeer- oder Rosé-Bio-Glühwein sind 5 Euro fällig. Der Pfand liegt bei 3 Euro.

„Weihnachtszauber“ auf dem Areal Böhler

Für alle, die fernab vom City-Trubel ein Tässchen Glühwein in ruhiger Atmosphäre genießen wollen, sind beim „Weihnachtszauber“ auf dem Areal Böhler wohl gut bedient. Der Winzerglühwein kostete hier im letzten Jahr 4,50 Euro, exklusive 2 Euro Pfand. Was euch preislich in diesem Jahr erwartet, ist noch nicht bekannt. Der Artikel wird aber laufend aktualisiert.