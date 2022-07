Düsseldorfer ThyssenKrupp-Gelände ist Geschichte! Jetzt entsteht eine neue Siedlung

Seit langem liegt das ehemalige Industriegelände der ThyssenKrupp AG im Düsseldorfer Stadtteil Benrath brach. Nun sollen nördlich der Paulsmühlenstraße und neben dem Albrecht-Dürer-Kolleg neue Wohnungen entstehen.

In den kommenden sechs Jahren will die deutsch-schwedische Firma Bonava 500 Wohnungen in dem Viertel entstehen lassen. Noch in dieser Woche sollen die ersten Bauarbeiten vor Ort beginnen. Die ersten Wohnungen könnten dann bei gutem Verlauf bereits 2024 bezogen werden, schreibt die „Rheinische Post“.

Die Wohnungen sollen dabei für alle Preisklassen zugänglich sein. Es gibt Eigentumswohnungen, barrierefreie Wohnungen und es gibt öffentlich geförderten Wohnraum. Diese sollen alle mit Fernwärme ausgestattet sein, um die Wohnungen soll viel Grün entstehen. Spielplätze inklusive Wasserspiel sollen auch für die Kinder viele Möglichkeiten zu Entfaltung bieten.

Tiefgaragen unterhalb der Komplexe sollen Stellplätze für Autos bereitstellen. Auch Fahrradstellplätze sollen angeboten werden. Probleme hingegen könnte es noch bei der Verkehrsplanung geben. Diesbezüglich werden von der Ortspolitik und den Bürgern vor Ort noch weitere Verbesserungen eingefordert.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: