Düsseldorfer aufgepasst: Wer in den zehn Stadtteil-Bürgerbüros der NRW-Landeshauptstadt Dienstleistungen in Anspruch nimmt, kann diese ab dem 1. November nur noch bargeldlos bezahlen. Wie die Stadt mitteilt, erfolgt die Umstellung erfolgt nach einer erfolgreichen, rund achtmonatigen Testphase. Ziel sei es, einen schnelleren Zahlungsverkehr zu etablieren, der die Prozesse im Bürgerbüro vereinfacht und damit beschleunigt.

Gezahlt werden kann mit Debitkarten (girocard, Maestro, V Pay), Kreditkarten (Mastercard und Visa – American Express werde derzeit nicht akzeptiert) und mobilePayment (Google Pay und Apple Pay). Bei technischen Problemen erhalten Bürger einen Gebührenbescheid, sodass der fällige Betrag im Nachgang des Termins überwiesen werden kann.

Wer weiterhin mit Bargeld zahlen möchte, kann auf das Bürgerbüro im Dienstleistungszentrum am Hauptbahnhof, Willi-Becker-Allee 7, ausweichen und dort einen Termin buchen.

Testphase begann im März

Der dauerhaften Umstellung ging eine mehrstufige Testphase seit März 2024 voraus: Zunächst wurde ab März in den Bürgerbüros Bilk, Oberkassel und Kaiserswerth die ausschließlich bargeldlose Zahlung getestet, im Juli kamen dann die restlichen sieben Stadtteil-Bürgerbüros hinzu. Während der Tests zeigte sich, dass die bargeldlose Zahlung in den Bürgerbüros in rund 98 Prozent der Fälle genutzt wird, so die Stadt. Bereits vor dem Test wurden rund 90 Prozent der Dienstleistungen bargeldlos gezahlt, heißt es weiter.

„Mit der Umstellung auf bargeldlose Zahlungen in den Bürgerbüros gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung einer digitalen Verwaltung. Wir vereinfachen die Abläufe in unseren Bürgerbüros und erhöhen gleichzeitig auch die Sicherheit vor Ort“, erklärt Olaf Wagner, Beigeordneter für den Bürgerservice in einer Pressemitteilung der Stadt.