In einer gemeinsamen Anstrengung für ein sauberes Düsseldorf haben die städtischen Mülldetektive im vergangenen Jahr beachtliche Erfolge erzielt. Durch gezielte Kontrollen und Ermittlungen konnten sie zahlreiche Fälle illegaler Müllablagerungen aufklären und die Verantwortlichen zur Kasse bitten.

Auffällige Müllberge und clevere Ermittlungen

Zwei besonders eindrucksvolle Beispiele unterstreichen die Effektivität der Arbeit der Mülldetektive: Ein größerer Haufen Sperrmüll am Gatherweg in Lierenfeld und eine wilde Müllkippe unter einer Fußgängerbrücke an der Herdecker Straße in Rath wurden dank aufmerksamer Bürger und der Ermittlungsarbeit der Spezialisten aufgedeckt. Durch die sorgfältige Analyse der Abfälle konnten die Verursacher in beiden Fällen ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden.

Im Jahr 2023 konnten die Mülldetektive bei rund 2100 Fällen von illegaler Abfallentsorgung die Täter ermitteln und entsprechende Verfahren einleiten. Das entspricht einem Rückgang von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, obwohl die Kontrollintensität gleich geblieben ist. Dieser positive Trend zeigt deutlich, dass die Arbeit der Mülldetektive Früchte trägt und ein Bewusstsein für die richtige Entsorgung von Abfällen geschaffen wird.

App trägt zur Stadtsauberkeit bei

Die Bürgerinnen und Bürger Düsseldorfs spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung illegaler Müllablagerungen. Durch die Nutzung der „Düsseldorf bleibt sauber“-App können verdächtige Müllansammlungen schnell und unkompliziert gemeldet werden. Auch Hinweise per Telefon (0211-8925050, montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr) oder E-Mail (stadtsauberkeit@duesseldorf.de) an das Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz sind sehr willkommen.

Sperrmüll richtig entsorgen

Um illegale Müllablagerungen zu vermeiden, ist es wichtig, Sperrmüll ordnungsgemäß zu entsorgen. Über die AWISTA-Website, die AWISTA-App oder telefonisch (0211-83099222) kann ein kostenloser Sperrmülltermin vereinbart werden.