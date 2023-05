Ab Montag: Düsseldorfer Imbiss bietet Döner vier Tage lang zum Spottpreis an

Wegen steigender Energiepreise und hoher Inflation kommt es zu Preiserhöhungen in nahezu allen Bereichen – auch der Preis für einen Döner ist in den vergangenen Monaten rasant gestiegen. Da kommt es gut, dass der Döner-Imbiss Dene & Gör in Düsseldorf jetzt mit einer besonderen Aktion den beliebten Snack in den kommenden Tagen zum absoluten Spottpreis anbietet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dene Gör Düsseldorf (@denegoerduesseldorf)

Wie auf einem Aushang vor dem Restaurant in der Düsseldorfer Innenstadt zu lesen ist, schließt die Location vom 2. Mai bis zum 15. Mai aufgrund von Renovierungsarbeiten. Für sein mittlerweile 20-jähriges Bestehen möchte sich Dene & Gör jedoch mit einem „Comeback-Angebot“ bei seinen Kunden für ihre Treue bedanken und bietet die Döner-Tasche daher vom 15. Mai bis zum 18. Mai für gerade einmal 1,99 Euro an.

>>tastyy Düsseldorf: Neuer Döner-Laden öffnet im Sommer in der Altstadt – vegan und „super instagrammable“<<

Das Döner-Lokal findet ihr auf der Graf-Adolf-Straße 58. Mit der Straßenbahn 706, 708 und 709 (Haltestelle: Berliner Allee) oder mit den U-Bahnlinien U72, U73 und U83 (Haltestelle: Graf-Adolf-Platz) seid ihr schnell am Ziel.