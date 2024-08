A46: Feuerwehr Düsseldorf löscht Tunnelbrand

Ein brennender Pkw im Werstener Tunnel der Autobahn 46 wurde von der Feuerwehr Düsseldorf am späten Samstagabend schnell unter Kontrolle gebracht. Die Einsatzkräfte trafen gegen 23.13 Uhr am Tunnel ein, wo sie einen starken Rauchaustritt feststellten. Die beiden Insassen des Fahrzeugs hatten bereits eigenständig den Tunnel verlassen und wurden von Notfallsanitätern und einem Notarzt versorgt. Anschließend wurden sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Was war passiert?

Laut Polizeibericht war das Auto der beiden Insassen (20) dort mehrfach mit den Tunnelwänden kollidiert und anschließend in Brand geraten. Dabei erlitten zwei Insassen leichte Verletzungen.

Während die Feuerwehrleute den Brand löschten, überprüften andere Einsatzkräfte die Tunnelröhren auf weitere Personen und Fahrzeuge. Alle Löscharbeiten waren nach kurzer Zeit abgeschlossen und keine weiteren Gefährdungen feststellbar. Die Tunnelröhre wurde mithilfe der Lüftungsanlage vom Rauch befreit und schließlich an einen Verantwortlichen der Autobahn GmbH übergeben.

Effizienter Einsatz in Düsseldorf

Die Feuerwehr Düsseldorf setzte bei diesem Einsatz rund 50 Kräfte ein, die nach ungefähr zwei Stunden zu ihren Wachen zurückkehrten. Für die Dauer des Einsatzes musste die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen umgeleitet, um weitere Unfälle zu vermeiden und einen reibungslosen Einsatzablauf zu gewährleisten.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.