Die Düsseldorfer „Seifenfabrik – Dr. Thompson’s“ wurde am 16. September zur Bühne für die kreativsten Köpfe der deutschen Gastroszene. Bei den „Fizzz Awards“ 2024 wurden die sieben innovativsten Konzepte, die engagiertesten Persönlichkeiten und die nachhaltigsten Initiativen der Branche ausgezeichnet. Ein Abend, an dem die gemeinsame Leidenschaft für gutes Essen und Trinken im Mittelpunkt stand. Auch zwei Düsseldorfer Konzepte räumten ab.

Visionäre und Vorreiter vom Fachmagazin ausgezeichnet

Stephan Hinz, der diesjährige „Erfolgsgastronom des Jahres“, ist mehr als nur ein Barbetreiber. Als Autor, Coach und Produktentwickler hat der Berliner die Gastronomie nachhaltig geprägt. Sein Einsatz für innovative Konzepte und Qualität macht ihn zu einem wahren Pionier. Barbara Becker, Chefredakteurin des Fachmagazins „Fizzz“, nennt ihn „Tausendsassa, der die Grenzen der Gastronomie immer wieder neu definiert.“

Kemal Üres, der als „Gastroflüsterer“ bekannt ist, wurde zum „Community Hero 2024“ gekürt. Mit seiner Reichweite in den sozialen Medien gibt der Konstanzer den vielen kleinen, oft unsichtbaren Gastronomen eine Stimme. „Kemal Üres ist ein Vorbild und ein großartiger Netzwerker“, so Becker.

Die „LieblingsFamilie“, ein Lokal mit Hof in Hannover, bestehend aus Manuel Mauritz und Chi Trung Khuu, wurde als „Arbeitgeber des Jahres“ ausgezeichnet. Ihr innovatives Ausbildungskonzept zeigt, wie man in Zeiten des Fachkräftemangels junge Talente für die Gastronomie begeistert.

dstrct.art aus Düsseldorf ist „Bar des Jahres“

Auch die Gastro-Szene in Düsseldorf jubelt: Die „Bar des Jahres“ ist das dstrct.art in Pempelfort! Ins Leben gerufen wurde es durch Patrick Schweiger und Kathi Niemeyer. Sie bieten mit der Location nicht nur eine Bar, sondern auch einen Ort, der Vielfalt fördert, Kunst lokaler Künstler ausstellt, mit Kultur- und Comedy-Events die Nachbarschaft belebt und kreative Drinks, die in Erinnerung bleiben, in Gläsern serviert.

Das Besondere: Bei den Kreationen kommen ungewöhnliche Techniken und Zutaten wie Sonnenblumenkern-Miso oder fermentierter Knoblauch-Honig zum Einsatz. 80 Prozent aller Drinks sind „ready-to-drink“ und kommen direkt aus einem der sechs Zapfhähne, zum Beispiel ein voll-karbonisierter Old Cuban.

Und noch ein Award geht nach Düsseldorf: Das „Roll Out des Jahres“ haben Laura Müller und Issa Rahbari mit dem Konzept des Cafés Birdie & Co. hingelegt. Das Paar führt mit Leidenschaft inzwischen fünf Standorte in der Stadt, ohne Investorenhilfe.

