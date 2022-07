Zahnärztlicher Notdienst nach Corona-Pause wieder geöffnet

Wer sich am Wochenende mit Zahnschmerzen herumplagen musste, für den hatte der Zentrale Zahnärztliche Notdienst (ZZN) an der Florastraße in Unterbilk leider keine Sprechstunde am ersten Juliwochenende. Denn wie Dirk Reißmann, Zahnarzt aus Düsseldorf gegenüber der „Rheinischen Post“ erklärte, hatte die gesamte Belegschaft Corona.

Damit war kein Notdienst möglich, die Patienten standen vor verschlossenen Türen. Dafür bat ZZN um Entschuldigung, aber auch um Verständnis. Seit Montag (4. Juli) hat die Notdienststelle am Evangelischen Krankenhaus aber wieder geöffnet.

Ein Problem seien generell wohl die langen Öffnungszeiten, die das Angebot für viele Ärzte recht unattraktiv machen. Daher seien bislang nur wenige Zahnärzte bereit, die Dienste im Zentralen Notdienst zu übernehmen.

Derzeit findet zudem noch eine große Umstrukturierung in den Praxen in Nordrhein-Westfalen statt. So will man in Zukunft den Notdienst in die Portalpraxis in Räumen des Evangelischen Krankenhauses überführen. Dort soll dann mit Hilfe eines neuen Empfangssystems noch effizienter gearbeitet werden, damit entsprechenden Notfallpatienten auch schnelle Hilfe zugeführt werden kann.