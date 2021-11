Düsseldorf weitet Impfangebot aus: Impfzentrum 2.0 eröffnet am Montag

Die vierte Welle ist da – und die dezentralen Impfstellen und die Impfmobile in Düsseldorf werden gut besucht. Nun reagiert die Stadt und weitet ihr Impfangebot massiv aus: Am Montag (22. November) eröffnet das Impfzentrum 2.0.

Die Stadt zieht mit der Impfstelle am Hauptbahnhof vom Atrium in die wesentlich größeren Räumlichkeiten der ehemaligen Zentralbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz. Dort stehen dann zwölf Impfstraßen zur Verfügung, in denen pro Tag insgesamt 1800 Impfdosen verabreicht werden können.

Impfzentrum 2.0 in Düsseldorf: Öffnungszeiten

Das Impfzentrum 2.0 hat täglich (außer Sonntag) von 10 bis 18 Uhr geöffnet, donnerstags sogar von 8 bis 22 Uhr. Die Impfung ist ab 12 Jahren möglich, eine Booster-Impfung gibt es ab 18 Jahren. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.

Trotz des neuen Angebots ist es auch weiterhin möglich, sich in der Impfstation auf der Heinrich-Heine-Allee (mo. bis fr., 10 – 17.30 Uhr) sowie im Impfmobil impfen zu lassen.

