Weihnachtsfahrplan bei der Rheinbahn – das müssen Fahrgäste beachten

Wer seine Liebsten an Weihnachten einfach und bequem erreichen möchte, kann dies in Düsseldorf mit dem ÖPNV der Rheinbahn tun. Um dem Fahrgastaufkommen an den besinnlichen Feiertagen gerecht zu werden, wird das Verkehrsunternehmen mit einem erweiterten Fahrplan unterwegs sein. Auf welche Änderungen ihr euch dann einstellen müsst, erfahrt ihr hier.

Wie fahren Busse und Straßenbahnen am 24. Dezember in Düsseldorf?

Wie die Rheinbahn auf ihrer Internetseite bekanntgab, gilt an Heiligabend (24. Dezember) bis etwa 19 Uhr auf den meisten Linien der Sonntagsfahrplan.

„Im Anschluss daran, ab 19.30 bis gegen 4.30 Uhr, ist der NachtExpress im Einsatz, auf den Stadtbahnlinien U71, U72, U74, U75 und U79 alle 30 Minuten und auf den Buslinien NE1 bis NE8 alle 60 Minuten“, verkündete das Unternehmen weiter.

Wie fährt die Rheinbahn am 1. und 2. Weihnachtstag?

Nahtlos an den Fahrplan für Heiligabend schließt sich am 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) ab 5 Uhr der Sonntagsfahrplan an. Änderungen gibt es an diesem Tag für die Stadtbahnlinie U79. Sie endet in Richtung Duisburg bis 7.30 Uhr an der Haltestelle Wittlaer. In der folgenden Nacht gilt das reguläre NachtExpress-Fahrplan wie am Wochenende.

Am 2. Weihnachtstag (26. Dezember) sind erneut alle Linien nach dem Sonntagsfahrplan im Einsatz.

Am 2. Weihnachtstag (26. Dezember) sind erneut alle Linien nach dem Sonntagsfahrplan im Einsatz.