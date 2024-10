Mörsenbroich bekommt Zuwachs! Das aktuell leerstehende Gebäude auf der Robert-Stolz-Straße wird nun abgerissen. Auf dem Gelände entsteht bis 2027 ein neues Wohnquartier mit 140 modernen Wohnungen. Das Immobilienunternehmen Trei Real Estate GmbH, mit Sitz in Düsseldorf, setzt dabei auf nachhaltige Bauweise und ein familienfreundliches Konzept. Es fließen 59 Millionen Euro in das Projekt.

Im Zuge der Bauarbeiten entstehen zwei Wohnhäuser mit einer Gesamtfläche von rund 8000 Quadratmetern. Pepijn Morshuis, Chef des Unternehmens, kommentiert: „In unserem Wohnquartier in Düsseldorf entsteht dringend benötigter Wohnraum für Familien, Senioren und Singles.“ Die Wohnungen werden mit eins bis vier Zimmern angeboten, außerdem gibt es eine Tiefgarage mit 84 PKW-Stellplätzen.

Auch in Unterbilk gibt es Neuigkeiten aus dem Bereich Wohnen. Hier entsteht ein 60-Meter-Hochhaus mit dem passenden Namen Rise:

Das Bauprojekt Pandion Officehome Rise wächst in die Höhe. Foto: Ed. Züblin AG Das schwarze Windshield schmückt das Gebäude mit dem Namen des Projektes, schützt die Arbeiter zugleich vor Wind und Wetter. Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer Zwischen Stadttor und rwi4-Gebäude fügt sich der 60 Meter hohe und gläserne Wolkenkratzer ein. Foto: Ed. Züblin AG Das Areal befindet sich zwischen Medienhafen und Loretto-Viertel. Foto: IMAGO / Hans Blossey Getreu dem Motto "Rise" (dt.: "wachsen") wächst das Gebäude in Unterbilk an der Völklingerstraße auf 60 Meter Höhe. Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer Das Gebäude soll 2025 fertiggestellt werden und verfügt dann über einen Rundumblick über die Stadt und den Rhein. Foto: Ed. Züblin AG Angrenzend zum Bürogebäude wird das Wohnbauprojekt "Pandion Next" im September 2024 fertiggestellt. Foto: IMAGO / Hans Blossey Foto: Ed. Züblin AG

Dazu passende Themen:

Ein begrünter Innenhof mit Spielplatz und Sitzgelegenheiten soll zudem zum neuen Mittelpunkt des Quartiers werden und die „Lebensqualität in der Innenstadt erhöhen“, so Morshuis. Die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und die zahlreichen Grünflächen waren bei der Standortwahl unter anderem ausschlaggebend.