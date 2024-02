Düsseldorfs Schlagloch-Alptraum: Die Flop 5 der schlimmsten Straßen

Schlaglöcher sind ein leidiges Thema für Autofahrer und Radfahrer in Düsseldorf. In der Facebook-Gruppe von Tonight News haben Nutzer jetzt die schlimmsten Straßen der Stadt gekürt.

Die Umfrage, die rund 5000 User erreicht hat, ergab folgende Flop 5 der schlimmsten Straßen mit Schlaglöchern:

Benrather Schloßufer (Benrath) Kaiserswerther Straße (Pempelfort, Golzheim, Stockum) Gerresheimer S-Bahnhof (Gerresheim) Wormser Weg (Eller) Sichelstraße (Gerresheim)

Die Nutzer der Facebook-Gruppe beklagen sich vor allem über die Größe und die Tiefe der Schlaglöcher, die eine Gefahr für die Sicherheit von Autofahrern und Radfahrern darstellen.

Empörung über fehlende Mittel für Reparaturen

Unmut und Frustration sind die vorherrschenden Emotionen, wenn es um die angeblich fehlenden finanziellen Mittel für notwendige Reparaturen geht. In einem Kommentar drückt eine Nutzerin ihr Ärgernis folgendermaßen aus: „So was müsste überhaupt verboten werden. Politiker machen einfach, was sie wollen, nur nicht das, was das Volk will und braucht.“

Die Enttäuschung ist groß und die Meinung, dass es keinen Unterschied macht, welche Partei man wählt, ist weit verbreitet, denn: „Egal wen man wählt, es ist immer dasselbe. Sehr, sehr traurig“, heißt es in der Kommentarspalte weiter.

Ein Beispiel: die Kaiserswerther Straße. Entlang der 3,5 Kilometer langen Fahrbahn sind Gebäude zwar denkmalgeschützt, das ist aber nach Geschmack einer Nutzerin noch lange kein Grund, Risse in den Straßen sprießen zu lassen: „So bin ich meist ’ne Spaßbremse für die Autofahrer“, muss sie zugeben.

Stadt Düsseldorf: „Normaler Durchschnittswert“

Auch diesen Winter sind in NRW wieder zahlreiche Schlaglöcher entstanden. Auch die Stadt Düsseldorf ist sich der Problematik bewusst und erklärt, dass sie ständig daran arbeite, die Schlaglöcher zu beseitigen. Die Schäden bislang entsprächen einem „normalen Durchschnittswert“, teilte ein Sprecher der Stadt Anfang des Jahres der dpa mit.

Die Stadt appelliert an die Bürger, Schlaglöcher zu melden. Dies kann beispielsweise online über die Website der Stadt oder telefonisch beim Amt für Verkehrsmanagement geschehen.

