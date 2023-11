Verdi ruft heute zu Streik an Düsseldorfer Uni und Uniklinik auf

An der Düsseldorf Uniklinik kommt es erneut zum Streik. Wie bereits vor einer Woche wird auch am Dienstag, den 14. November, für höhere Löhne gestreikt. Diesmal hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aber nicht nur die Uniklinik dazu aufgerufen, sondern auch die wissenschaftlich Beschäftigten der Heinrich-Heine-Universität sowie die Mitarbeiter der Tochtergesellschaften. Dazu gehören unter anderem der Sicherheitsdienst und die Gebäudereinigung.

Damit will die Gewerkschaft vor der dritten Verhandlungsrunde am 7. und 8. Dezember den Druck erhöhen. „Die Lebensmittel-, Energie- und Benzinpreise reißen tiefe Löcher in die Haushaltskassen der Beschäftigten“, wird die Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Düssel-Rhein-Wupper Stephanie Peifer in der „Rheinischen Post“ zitiert. Insgesamt fordert die Gewerkschaft eine Gehaltssteigerung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst von 10,5 Prozent.

Demgegenüber steht die Tarifgemeinschaft der Länder, die die Forderungen bereits als nicht leistbar abgelehnt hat. Dennoch müssen sich die Menschen heute auf zahlreiche Einschränkungen einstellen. Operationen werden verschoben, Lehrveranstaltungen fallen aus, auch in anderen Bereichen sind Einschränkungen hinzunehmen.

Der Demonstrationszug, der über das Gelände des Uniklinikums ziehen will, startete bereits um 8.15 Uhr in der Früh. Anschließend war eine Versammlung im Zakk, initiiert von Verdi, geplant.