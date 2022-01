Düsseldorf verbietet Querdenker-Demo am Samstag

Wenn es nach den Gegnern der Impfpflicht geht, könnte es am Samstag erneut zu einem Aufzug von rund 2.000 angemeldeten Personen kommen. Die Versammlung wurde bereits am Donnerstag vom Ordnungsamt offiziell untersagt, dennoch sind die Behörden in Alarmbereitschaft. Lediglich eine Kundgebung sei zulässig.

Wie die Stadt Düsseldorf mitteilt, sei „die Zahl potentiell infektionsrelevanter Kontakte bei einem Aufzug im Vergleich zu einer Standkundgebung als besonders hoch einzuschätzen“. Dementsprechend sollen alle Teilnehmer, die gegen die Maskenpflicht verstoßen, von der Versammlung ausgeschlossen werden. Auch die Immunitäts- beziehungsweise Testnachweise der Teilnehmenden sollen gezielt überprüft werden. Das Ordnungsamt hat angekündigt, die Einhaltung dieser Verpflichtungen zu überprüfen.

In der Begründung der Stadt wurde das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Grundgesetz) mit dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Grundgesetz) abgeglichen und letzterem der Vorrang eingeräumt.

